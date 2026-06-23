Локализован пожар на депонији "Уборак"

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на мостарској депонији "Уборак" локализован је и нема пријетње ширења пожара изван простора депоније, речено је у Професионалној ватрогасној јединици Мостар.
Тренутно се ради на засипању пожаришта-депоније шљунком и земљом, а ватрогасци и даље дежурају на терену.
Пожар на депонији "Уборак" избио је јуче, а ватра се проширила на зграде јавног предузећа.
Град Мостар јуче је прогласио ванредно стање и издао упозорење грађанима због загађеног ваздуха, посебно становницима насеља која се налазе уз депонију, преноси Срна.
Градоначелник Мостара Марио Кордић изјавио је јуче да је пожар изазвао огромну штету на депонијском пољу, али и забринутост грађана због дима који се надвио над градом.
Кордић је истакао да је пожар девастирао локалитете Буђевци и Уборак, а изгорјела је рециклажна хала с комплетним постројењима, оштећена је опрема на депонији, а захваљујући напорима ватрогасаца спашена је управна зграда.
Командант Штаба цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона Адил Шута оцијенио је да је ријеч о еколошкој катастрофи чије ће се пуне посљедице тек сагледати.
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