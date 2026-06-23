Ушао у супротну траку па возио у рикверц - несвакидашњи снимак из БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Сарајеву је у уторак, 23. јуна, у насељу Скендерија снимљено возило које је кренуло траком супротног смјера.
Према снимку који је објавио портал Црна Хроника, на снимку се види возило марке "Голф" које се налази у супротном смјеру.
Возач возила је на снимку ишао лагано у рикверц како би успио да дође до дијела пута на којем се може укључити у правилну траку.
Посебно је занимљиво видјети да су возачи показали стрпљење током ове ситуације.
Снимак можете погледати у наставку:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
6 ч0
Најновије
15
55
15
47
15
45
15
43
15
32
Тренутно на програму