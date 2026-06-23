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Ушао у супротну траку па возио у рикверц - несвакидашњи снимак из БиХ

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 14:27

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Вожња у рикверц у Сарајеву
Фото: Screenshot / YouTube

У Сарајеву је у уторак, 23. јуна, у насељу Скендерија снимљено возило које је кренуло траком супротног смјера.

Према снимку који је објавио портал Црна Хроника, на снимку се види возило марке "Голф" које се налази у супротном смјеру.

Возач возила је на снимку ишао лагано у рикверц како би успио да дође до дијела пута на којем се може укључити у правилну траку.

Посебно је занимљиво видјети да су возачи показали стрпљење током ове ситуације.

Снимак можете погледати у наставку:

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Тагови :

вожња

Опасна вожња

Сарајево

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