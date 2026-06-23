Могло би привући пажњу: МУП Српске издао саопштење

Аутор:АТВ редакција
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МУП Републике Српске ће данас од 12 до 15 часова на подручју насеља Буковица и сутра у временском периоду од 11 до 15 на подручју Слатине, град Лакташи, реализовати тактичку вјежбу.
"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, те обавјештавамо грађане да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", наведе из МУП-а.
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Вјежбу изводи Центар за обуку са припадницима Специјалне антитерористичке јединице.
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