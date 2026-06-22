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"Конференција беба" у Власеници

22.06.2026 22:08

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Конференција беба Власеница 2026.
Фото: Srna

У Власеници је одржана традиционална манифестација "Конференција беба" која је на Тргу српских бораца окупила велики број малишана.

За предсједника трочланог предсједништва изабрана је најмлађа беба – Ненад Јурошевић, рођен 17. фебруара 2026. године.

У оквиру такмичарског дијела програма, у традиционалној "пузијади" побиједио је Давид Радојчић, рођен 16. јануара ове године.

За нешто старије бебе организована је забавна игра "музичке столице", која је измамила велике аплаузе публике, док у дисциплини "Најбржи тата у пресвлачењу бебе" ове године није било пријављених такмичара.

Гост вечери био је познати дјечији пјесник и аниматор Тоде Николетић, који је својим наступом одушевио и забавио публику, а манифестацију су разиграним програмом уљепшали малишани из вртића "Први кораци" и учесници ритмичке секције Основне школе "Вук Караџић" Власеница.

Општина Власеница је за побједнике манифестације припремила пригодне поклоне и пакетиће, најспретнијим бебама уручене су захвалнице, док је посебан поклон обезбијеђен за породицу Голијан, као породицу са највише дјеце.

Организатори овогодишње "Конференције беба" су Културни центар Власеница, Туристичка организација општине Власеница и Општина Власеница, док је генерални покровитељ Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске, преноси Срна.

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манифестација

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