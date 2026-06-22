Мостар прогласио ванредно стање због пожара на депонији Уборак

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због великог пожара који је јутрос захватио депонију Уборак и проузроковао готово потпуну материјалну штету на том локалитету, Град Мостар прогласио је ванредно стање како би омогућио брзо и оперативно дјеловање надлежних служби у санирању посљедица и организацији привременог збрињавања отпада.
Градоначелник Мостара Марио Кордић изјавио је након ванредне сједнице градског и кантоналног штаба Цивилне заштите да је пожар изазвао огромну штету на депонијском пољу, али и забринутост грађана због дима који се надвио над градом, пише Фена.
– Одмах након дојаве на терен су изашле све надлежне службе – ватрогасци, полиција, хитна помоћ и друге службе. Затекли смо огроман пожар који је девастирао локалитете Буђевци и Уборак. Изгорјела је рециклажна хала с комплетним постројењима, оштећена је опрема на депонији, а захваљујући напорима ватрогасаца спасена је управна зграда – рекао је Кордић.
Свијет
Пожар у центру за обуку, најмање осам погинулих
Према његовим ријечима, штета је готово стопостотна, а настала ситуација представља велики проблем не само за Мостар већ и за ширу регију.
Градоначелник Мостара Марио Кордић изјавио је након ванредне сједнице градског и жупанијског штаба Цивилне заштите да је пожар изазвао огромну штету на депонијском пољу, али и забринутост грађана због дима који се надвио над градом.
– Одмах након дојаве на терен су изашле све надлежне службе – ватрогасци, полиција, хитна помоћ и друге службе. Затекли смо огроман пожар који је девастирао локалитете Буђевци и Уборак. Изгорјела је рециклажна хала с комплетним постројењима, оштећена је опрема на депонији, а захваљујући напорима ватрогасаца спасена је управна зграда – рекао је Кордић.
Градови и општине
Упозорење за грађане у бх. граду: Затворите прозоре и врата, ситуација је драматична
Према његовим ријечима, штета је готово стопостотна, а настала ситуација представља велики проблем не само за Мостар већ и за ширу регију.
Кордић је казао да проглашење ванредног стања омогућава Штабу цивилне заштите доношење хитних наредби и провођење мјера потребних за превладавање кризе, посебно када је ријеч о организацији одлагања отпада након што је депонија Уборак претрпјела велика оштећења.
Позвао је грађане да се одговорно понашају према отпаду и да до даљњег не одлажу комунални и крути отпад на јавне површине како се не би додатно оптеретио комунални систем.
Истовремено је привредним субјектима наложено да рециклажни отпад, попут амбалаже и стакла, одвозе на рециклажно двориште на Бишће Поље, док је комуналним предузећима наложена израда плана реорганизације система збрињавања отпада.
– Тренутно смо у комуникацији с другим депонијама како бисмо пронашли локацију за привремено одлагање отпада док се стање на Уборку не санира – рекао је Кордић.
Говорећи о гашењу пожара, навео је да су ангажоване све расположиве снаге, укључујући професионалне ватрогасне јединице, добровољна ватрогасна друштва, ваздухопловне снаге и Оружане снаге БиХ.
Пожар је, како је казао, тренутно локализован унутар круга депоније и није се проширио на околно подручје.
На питање о могућем узроку пожара, Кордић је рекао да не жели да спекулише те да је у истрагу укључена полиција, нагласивши да фокус свих институција тренутно мора бити на санирању посљедица.
Додао је да су помоћ граду понудили Влада Федерације БиХ, федерални премијер Нермин Никшић и федерална министарка околине и туризма Насиха Поздер, те да ће бити размотрена могућност проглашења изванредног стања и на вишим нивоима власти како би се осигурала додатна помоћ за санацију штете.
Командант Штаба цивилне заштите Херцеговачко-неретванске жупаније Адил Шута оцијенио је да је ријеч о еколошкој катастрофи чије ће се пуне посљедице тек сагледати.
Кошарка
Кошаркаши започели припреме - Јокић предводи "орлове", ту је и млади бек из Америке
– Ставили смо све расположиве снаге на располагање, затражили помоћ других општина, а предузећемо све потребне активности како бисмо спријечили даље ширење посљедица и омогућили несметано функционисање града. Ово је изузетно тешка ситуација за Мостар и цијелу регију – рекао је Шута.
Надлежне службе настављају активности на гашењу пожара, процјени штете и успостављању алтернативних рјешења за збрињавање комуналног отпада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
22 ч0
Најновије
18
26
18
12
18
11
18
06
18
05
Тренутно на програму