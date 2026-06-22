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Пожар у центру за обуку, најмање осам погинулих

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:46

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Најмање осморо људи погинуло је у пожару у центру за обуку у граду Лакнау, на сјеверу Индије, изјавио је неименовани локални полицијски службеник.

Међутим, локални медији тврде да је у пожару погинуло до 14 људи, углавном студената.

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/СРНА/

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Тагови :

пожар

погинули

Индија

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