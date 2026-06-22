Пожар у центру за обуку, најмање осам погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Најмање осморо људи погинуло је у пожару у центру за обуку у граду Лакнау, на сјеверу Индије, изјавио је неименовани локални полицијски службеник.
Међутим, локални медији тврде да је у пожару погинуло до 14 људи, углавном студената.
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Ројтерс за сада не може да потврди прецизност информација.
/СРНА/
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