Logo

Кремљ о Стармеровој оставци: Није се доказао ни у ком смислу

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:01

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Британски премијер у оставци Кир Стармер одувијек је заговарао одржавање односа Велике Британије и Русије на нули, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Кир Стармер се није доказао ни у ком смислу када се ради о руско-британским односима", навео је Песков, коментаришући одлуку Стармера да поднесе оставку на функцији лидера Лабуристичке партије, а самим тим и на функцији премијера.

Песков је оцијенио да није вјероватно да ће било који британски политичар имати другачији став о дијалогу са Русијом.

Стармер је раније данас саопштио да подноси оставку и да би његов насљедник требао бити изабран до сљедеће сједнице Парламента Велике Британије планиране за септембар.

Кир Стармер

Свијет

Ко би могао бити Стармеров насљедник?

Кир Стармер

Свијет

Премијер Велике Британије поднио оставку

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Кир Стармер

оставка

Русија

Велика Британија

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.

Свијет

Сиријац дивљао по Њемачкој: Ударао путнике и покушао да их гурне под воз

41 мин

0
Захарова: Убрзана милитаризација учинила ЕУ непријатељем Русије

Свијет

Захарова: Убрзана милитаризација учинила ЕУ непријатељем Русије

48 мин

0
Црвено-врни квад паркиран на планини.

Свијет

Изнајмили квад за 50 евра, па упали у ноћну мору: Тинејџер сломио 12 пршљенова

51 мин

0
Ко би могао бити Стармеров насљедник?

Свијет

Ко би могао бити Стармеров насљедник?

1 ч

0

  • Најновије

13

35

Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

13

31

Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

13

31

Венс: Јуче је био веома добар дан

13

31

Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

13

21

УЕФА опет контрира ФИФА-и

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима