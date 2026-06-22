Кремљ о Стармеровој оставци: Није се доказао ни у ком смислу

Аутор:АТВ редакција
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Британски премијер у оставци Кир Стармер одувијек је заговарао одржавање односа Велике Британије и Русије на нули, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Кир Стармер се није доказао ни у ком смислу када се ради о руско-британским односима", навео је Песков, коментаришући одлуку Стармера да поднесе оставку на функцији лидера Лабуристичке партије, а самим тим и на функцији премијера.
Песков је оцијенио да није вјероватно да ће било који британски политичар имати другачији став о дијалогу са Русијом.
Стармер је раније данас саопштио да подноси оставку и да би његов насљедник требао бити изабран до сљедеће сједнице Парламента Велике Британије планиране за септембар.
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Ко би могао бити Стармеров насљедник?
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Премијер Велике Британије поднио оставку
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