Изнајмили квад за 50 евра, па упали у ноћну мору: Тинејџер сломио 12 пршљенова

Аутор:АТВ редакција
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Један британски тинејџер задобио је тешке повреде кичме након што је доживио несрећу возећи квад у Грчкој, а његова породица сада би могла да се суочи са огромним медицинским рачуном због "неизвјесности" у вези са осигурањем.
Алфи Мозес налазио се на Закинтосу на свом првом летовању са пријатељима поводом прославе 18. рођендана када је прошлог понедјељка доживио несрећу, преноси Дејли мејл.
Тинејџер из Петербороа хитно је превезен у локалну болницу, а затим хеликоптером транспортован у „Медитеранео хоспитал“ у Атини након што су љекари утврдили озбиљност његових повреда.
Алфи је задобио 12 прелома пршљенова кичме, 11 сломљених ребара, крварење у мозгу, пробушено плућно крило, руптуру слезине и прелом рамена.
Породица се сада суочава са рачуном од 17.000 фунти за лијечење и транспорт између болница, али није сигурна да ли ће трошкови бити покривени осигурањем, јер тврде да вожња квадова није обухваћена њиховом полисом.
Говорећи из Атине, гдје се њен син тренутно лијечи, његова мајка, Кајлеј Поснет, изјавила је да је Алфи „замало преминуо“ након несреће када је при брзини од око 64 километра на сат закачио издигнути дио пута и био избачен са квада.
„Заиста нису знали да ли ће преживјети или не“, рекла је она.
Описујући шта се догодило, додала је:
Brit, 18, suffers serious spinal injuries after crashing quad bike in Greece - as insurance 'uncertainty' leaves family facing huge medical bill https://t.co/HOA1xh5DIW— Daily Mail (@DailyMail) June 22, 2026
„Његови пријатељи који су били испред њега рекли су да су возили око 80 километара на сат, а он је био одмах иза њих. Пао је са возила, ударио у нешто, полетио кроз ваздух и слетио низ једну мању литицу, а квад је кренуо за њим, али није пао на њега већ је само одлетио даље. Превезен је у болницу на Закинтосу, гдје су га стабилизовали јер је био на ивици смрти“.
Његова сломљена мајка допутовала је у Грчку наредног дана како би била уз тешко повријеђеног сина.
„Видјети своје дијете како лежи у болничком кревету, једва говори и готово да не може да вас погледа, трпио је несносне болове. Ово је вјероватно најтежа ствар са којом сам се икада морала носити“, рекла је она.
Комуникацијске баријере између љекара и породице учиниле су ствари још тежим, рекла је, посебно зато што Алфи у почетку није могао да говори.
У почетку су се љекари плашили да је Алфи могао да развије опасан крвни угрушак, али су умјесто тога открили да му је кичма повријеђена напуклим пршљеновима.
Сада се опоравља на грчкој јединици интензивне његе у Атини и биће му потребна операција кичме како би му се стабилизовала леђа, али то је одложено док му плућа не буду довољно јака.
Такође је на интравенској инфузији за антибиотике након што су љекари пронашли контузије плућа и сада га пажљиво прате због инфекција.
Упркос тежини повреда, његова мајка је рекла да сада показује знаке побољшања и да је поново почео да говори након што у почетку није могао да говори.
„Сада му је много боље“, рекла је, додајући да га је особље описало као „савршеног пацијента“ који остаје позитиван.
„Не могу довољно да захвалим овој болници јер чим смо стигли, одмах су нам се јавили са интензивне његе, знали су да ће он стићи. Имали смо стручњака за кичму, стручњака за мозак, неурохирурга, сви су долазили у различито вријеме. Прво је урадио ЦТ скенирање. Урадио је рендгенске снимке. А онда су нам рекли да ће се ребра сама зацијелити, што је био позитиван знак. Као родитељ, осјећам утјеху што је он сада на правом мјесту. И чињеница је да његов тата и ја идемо да га видимо, да он исприча неколико шала и да се осјећа позитивно. Није могао раније да разговара са нама, а сада може да говори. Веома је отежан, али може да говори“.
Љекари кажу да ће Алфијев опоравак бити дуг и сложен, али да би на крају могао да напусти болницу у наредним недјељама или мјесецима.
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Породица је покренула GoFundMe кампању како би помогла у плаћању растућих медицинских трошкова, јер Алфи мора да остане у болници док чека операцију и опоравља се.
Морали су то да финансирају без помоћи свог осигурања, које, како кажу, не покрива трошкове са квадовима. До сада су прикупили више од 20.400 фунти.
Мајка пацијента је говорила против безбједносних стандарда око изнајмљивања квадова на острву и како је младима превише лако да дођу до ових потенцијално опасних машина.
„Сваке недјеље људи умиру од повреда на кваду. Ове компаније збуњују ове младе одрасле, ценкају се са њима и дају им квад за 50 евра, то је опасан комад опреме. Алфи је рекао да ако тај квад кошта 150 евра, не би ишао на њега. Али пошто је отишао у једну, рекли су 150 евра, отишао је у другу, а они су рекли 'можете га добити за 50 евра', па је платио 50 евра за квад. Мисле да је то забавно. Није забавно. Ова опрема је опасна. То су масивни, масивни квадови. Не говоре им да не управљају добро. Не можете их добро контролисати. Возе 120 километара на сат. Ови млади људи немају ту врсту мозга да би разумјели опасности вожње на путу у другој земљи“, преноси Телеграф.рс.
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