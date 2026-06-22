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Дивља вожња на ауто-путу: Возио 253 километра на час код Задра, ево колику казну је добио

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:40

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Фото: АТВ

Задарска полиција је зауставила чешког држављанина (52) након што је возио брзином од чак 253 километара на час на дионици аутопута где је ограничење 130 километара, наводи се у саопштењу објављеном данас.

Службеници су зауставили возача пресретачем око девет часова између Пристега и чвора Задар Исток, преноси Индекс.

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Мушкарцу је изречена новчана казна у износу од 660 евра и заштитна мјера забране управљања моторним возилима у трајању од мјесец дана, саопштила је полиција.

(Танјуг)

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Тагови :

Хрватска

Задар

Ауто-пут

брза вожња на ауто-путу

Казна

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