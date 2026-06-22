Дивља вожња на ауто-путу: Возио 253 километра на час код Задра, ево колику казну је добио

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Задарска полиција је зауставила чешког држављанина (52) након што је возио брзином од чак 253 километара на час на дионици аутопута где је ограничење 130 километара, наводи се у саопштењу објављеном данас.
Службеници су зауставили возача пресретачем око девет часова између Пристега и чвора Задар Исток, преноси Индекс.
Србија
Сестре из Каменице погинуле у стравичној несрећи у Њемачкој
Мушкарцу је изречена новчана казна у износу од 660 евра и заштитна мјера забране управљања моторним возилима у трајању од мјесец дана, саопштила је полиција.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Друштво
1 ч0
Србија
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Регион
17 ч0
Регион
20 ч0
Најновије
Тренутно на програму