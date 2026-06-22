Саша отишао на пецање, па завршио на дрвету: Сат времена се крио од опасне звијери

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи и прилично напет сусрет са дивљином доживио је страствени риболовац и храбри љубитељ дивљине Саша Станимировић из села Придворице код Смедеревске Паланке.
Он је током риболова на ријеци Јасеници успио да са врха дрвета сними праву медвједицу са мечићима, у предјелу за који нико није сумњао да крије ове крупне звијери.
Јасеница је у том дијелу изузетно дивља ријека, смјештена у самом подножју густо шумовитих брда која се узводно протежу према планини Рудник, представљајући њене крајње огранке. Управо та дивљина привукла је неочекиване госте, а Саша је први сигнал добио када је ходајући крај ријеке угледао трагове и мечећи измет.
Како сам наводи, у први мах је помислио да је медвјед отишао узводно према Руднику, али се звијер због дивљег терена задржала ту, да би касније туда транзитно прошла мечка са младунцима. Драма је почела када је Саша ушао дубље у шуму како би у трулим пањевима сакупио обилне црве које од дјетињства користи као мамце за риболов.
Први медвјед који је прошао:
Сцена
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"Чуо сам у једној долини кратко мумлање или урлање и одмах сам нашао погодно церово дрво гдје могу што више да се попнем. Преко сат времена сам био на дрвету и у једном моменту угледао сам мечку са мечићима, ишла је у мом правцу. Био сам смирен и бешуман високо у крошњи, зумирао сам телефон и успио да направим снимак", описује Саша овај тренутак који леди крв у жилама.
Овако је изгледала мечка са медвједићима:
Тек када је са безбједне висине био потпуно сигуран да су се животиње довољно удаљиле, Саша је сишао са цера. Свјестан опасности, одмах је кренуо у супротном смјеру како би направио што већу раздаљину између себе и звијери.
"Сишао сам и пожурио да се што више удаљим одатле јер мечке имају пуно развијено чуло мириса и осјећају опасност или храну и до 20 километара", закључује овај храбри риболовац из Придворице.
Овај невјероватан снимак и Сашина хладнокрвност су невјероватни, а храбри Саша подсјећа да су огранци Рудника дивљи и непредвидиви, због чега увијек треба бити на опрезу, преноси Телеграф.рс.
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