У сриједу истиче рок: Министарство позива да се пријавите за подстицаје

Аутор:АТВ редакција
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Министарство привреде и предузетништва Републике Српске обавјештава јавност да у сриједу, 24. јуна 2026. године истиче рок за пријаву на Јавни позив за додјелу подстицаја за улагања у 2026. години.
Заинтересовани субјекти могу се пријавити и на тај дан, достављањем захтјева са потребном документацијом путем препоручене поште или лично на адресу: Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, са назнаком: „Подстицај за улагања у 2026. години - НЕ ОТВАРАТИ".
Сви потребни обрасци за попуњавање, који се односе на захтјев за додјелу подстицаја могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва путем ЛИНКА.
Додатне информације на телефоне: 051/360-245 и 051/338-376 или мејл: јавни.позив@мпп.владарс.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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