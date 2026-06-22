Logo

У сриједу истиче рок: Министарство позива да се пријавите за подстицаје

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:52

Коментари:

0
влада српске сједница плате и пензије повећање
Фото: ATV

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске обавјештава јавност да у сриједу, 24. јуна 2026. године истиче рок за пријаву на Јавни позив за додјелу подстицаја за улагања у 2026. години.

Заинтересовани субјекти могу се пријавити и на тај дан, достављањем захтјева са потребном документацијом путем препоручене поште или лично на адресу: Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, са назнаком: „Подстицај за улагања у 2026. години - НЕ ОТВАРАТИ".

Сви потребни обрасци за попуњавање, који се односе на захтјев за додјелу подстицаја могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва путем ЛИНКА.

Додатне информације на телефоне: 051/360-245 и 051/338-376 или мејл: јавни.позив@мпп.владарс.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Инвестиције

Подстицаји

Коментари (0)

Више из рубрике

Шумске јагоде

Економија

Многима несхватљиво: Цијена кантице шумских јагода шокира

18 ч

0
Жена џогером чисти под.

Економија

Плате у овом сектору "експлодирале", нико их више не може наћи

2 д

0
Путујете на море? Због ових "ситница" можете остати без хиљада евра

Економија

Путујете на море? Због ових "ситница" можете остати без хиљада евра

2 д

0
Новац еури

Економија

Зарађује 5.000 евра мјесечно а жели да се врати на Балкан

2 д

0

  • Најновије

13

35

Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

13

31

Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

13

31

Венс: Јуче је био веома добар дан

13

31

Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

13

21

УЕФА опет контрира ФИФА-и

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима