Зарађује 5.000 евра мјесечно а жели да се врати на Балкан

Аутор:АТВ редакција
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Да ли се у региону може живјети од заната једнако добро као у иностранству?
Ово питање запалило је регионални Редит, гдје је један монтер далековода покренуо лавину коментара признавши да, иако у иностранству зарађује "тешке паре", озбиљно размишља о повратку кући јер му је преко главе теренског живота.
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Оно што је услиједило у расправи открило је детаљне цифре, услове рада, али и сурову географску реалност када су у питању зараде на Балкану.
Покретач теме је објаснио да тренутно ради у режиму "четири дана на терену, три дана код куће", али да му стална путовања тешко падају. Ипак, финансијска страна ове професије у иностранству је више него примамљива.
"Мој колега ради овај посао у Њемачкој. Двадесет дана је на терену, десет дана код куће и тако у круг. Зарада је брутална - мјесечно излази између 4.000 и 5.000 евра нето, а фирма му покрива све трошкове превоза и карте до куће", надовезао се један од корисника Редита, на шта је аутор потврдио да су и његова примања на сличном нивоу.
Регион
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Међутим, када се повела прича о повратку и тражењу посла у родној Славонији, услиједио је хладан туш и јасан савјет колега из бранше: "Бјежи одатле и пакуј се за Загреб".
Према ријечима искуснијих радника, у главном граду Хрватске плате за рад на висини, монтаже и одржавање телекомуникационих система у великим фирмама крећу се од 1.700 до 1.900 евра у старту.
Са прековременим сатима и додацима за терен, искусни монтер без проблема може да достигне и 2.100 евра нето, пише "Дневно".
За све оне који би радо замијенили канцеларију или волан камиона за ову плату, старији радници су детаљно описали шта их чека на терену.
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За монтере далековода услов је диплома електро-струке (електричар, електротехничар или електроинсталатер), мада јаке фирме често примају и помоћне раднике које сами обучавају.
Са друге стране, за одржавање базних станица мобилне телефоније и постављање репетитора, врата су отворена и за машинске техничаре, мехатроничаре, па чак и браваре.
Најважнија ставка је - спремност на учење и одсуство страха од висине.
"Пењање по базним станицама је потпуно безбједно, опрема и конопци су врхунски, па ни нама који смо били неискусни то није тешко падало", објашњава један од бивших радника.
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Ипак, овај посао има и своју "тамну страну". Редовно одржавање се ради од понедјељка до петка, али у случају квара, интервенције су обавезне у било које доба дана и ноћи.
"Интервенција може да стигне у три ујутру. Пукне веза на репетитору који је на врху планине и ти сједаш у теренску Мазду, Нисан или Форестер и возиш по козјим стазама. Десило нам се да идемо у глуво доба ноћи на Клек, а локалци нам успут добаце да горе има медвједа. Премреш од страха, али посао мора да се заврши. Срећом, таквих хитних излазака на терен има свега два до три мјесечно", закључује овај радник, уз коментар да је посао, упркос стресу, изузетно динамичан и забаван.
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