Јанковић: Расписан тендер за реконструкцију дионице пута Љубиње-Столац

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић изјавио је да је расписан тендер за реконструкцију дионице магистралног пута Љубиње-Столац, преко превоја Жегуља, на којој ће бити изграђене и треће траке на два дијела, а укупна вриједност прве фазе радова износи шест милиона КМ.
Јанковић је прецизирао да реконструкција обухвата око осам километара трасе на два одвојена дијела, те да ће бити извршена корекција успона, радијуса, нивелете и система одводње.
"Урадиће се модерна саобраћајница која ће одговорити свим захтјевима. Постојећа коловозна конструкција је дотрајала и рађена по старим прописима, па су нарочито зими теретна возила тешко савладавала овај превој", навео је Јанковић новинарима у Требињу након панела о теми "Нови грађевински трендови, изазови и управљање ризицима" одржаном у оквиру Међународне конференције "Градимо регион".
Он је истакао да се пројекат финансира средствима "Путева Републике Српске", уз подршку Владе Републике Српске, те да је отварање понуда планирано 9. јула.
"Очекујемо квалификоване понуђаче и да процедура буде завршена без проблема, како бисмо до краја наредног мјесеца могли да уведемо извођача у посао", напоменуо је Јанковић.
Према његовим ријечима, прва фаза обухвата захтјевне земљане радове у стенској маси пете и шесте категорије, све до нивоа коловозне конструкције, док су средства за другу фазу, која подразумијева изградњу асфалтне коловозне конструкције, већ обезбијеђена.
Јанковић очекује да би обје фазе могле бити завршене до краја наредне године, односно почетком 2028, уколико временски услови буду повољни.
Он је нагласио да пројекат укључује и изградњу савременог система одводње и пречишћавања вода са коловоза путем сепаратора, за шта ће бити издвојено готово милион КМ.
"То показује озбиљност пројекта и опредијељеност да се сви радови изводе у складу са еколошким стандардима и важећим дозволама", рекао је Јанковић.
Говорећи о осталим инфраструктурним пројектима у Херцеговини, Јанковић је навео да су завршени радови на дионици пута Берковићи–Билећа, док се приводи крају прва фаза изградње обилазнице око Требиња.
"Очекујемо да земљани радови на обилазници буду завршени у септембру или октобру, након чега ће бити расписан тендер за завршне радове. У другој фази планирано је да се ураде одводња, потпорна конструкција, заштита косина и коловозна конструкција. Средства за другу фазу су у потпуности обезбијеђена", изјавио је Јанковић.
Он је напоменуо да је у припреми и тендер за реконструкцију магистралног пута Требиње–Билећа, која ће бити реализована уз подршку Свјетске банке, те најавио наставак проширења појединих дионица путева Требиње–Билећа и Требиње–Клобук ради повећања безбједности саобраћаја и лакшег одвијања теретног транспорта.
Дводневна конференција "Градимо регион", која је отворена јуче, окупила је водеће људе из области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике, урбанизма и инвестиција.
Ријеч је о једном од најзначајнијих скупова посвећених развоју инфраструктуре, грађевинског сектора и енергетике у региону на којем учествују стручњаци, инвеститори и компаније из области грађевинарства и енергетике.
На скупу учествује око 100 фирми и институција са око 400 учесника, односно водећих компанија из области грађевинарства, али и доносилаца одлука из цијелог региона, преноси Срна.
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