Другог дана конференције "Градимо регион" о вјештачкој интелигенцији у грађевинарству

Аутор:АТВ редакција
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Међународна инфраструктурна и грађевинска конференција "Градимо регион" у Требињу данас ће бити настављена презентацијом о вјештачкој интелигенцији у грађевинарству.
Организатори су најавили да ће другог дана конференције бити одржани и панели о новим грађевинским трендовима, енергији будућности и грађевинарству као покретачу одрживог туризма.
Дводневна регионална "Градимо регион", која је отворена јуче, окупила је водеће људе из области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике, урбанизма и инвестиција.
Ријеч је о једном од најзначајнијих скупова посвећених развоју инфраструктуре, грађевинског сектора и енергетике у региону на којем учествују стручњаци, инвеститори и компаније из области грађевинарства и енергетике.
На скупу учествује око 100 фирми и институција са око 400 учесника, односно водећих компанија из области грађевинарства, али и доносилаца одлука из цијелог региона.
Конференција "Градимо регион" одржава се у требињском Културном центру у организацији Градске управе Требиња и компаније "Иксплоуд медија", под покровитељством Владе и предсједника Републике Српске, преноси Срна.
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