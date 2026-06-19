Logo

Другог дана конференције "Градимо регион" о вјештачкој интелигенцији у грађевинарству

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 08:44

Коментари:

0
Конференција "Градимо регион" одржана у Требињу
Фото: Tanjug/Vlada AP Vojvodine/ bg

Међународна инфраструктурна и грађевинска конференција "Градимо регион" у Требињу данас ће бити настављена презентацијом о вјештачкој интелигенцији у грађевинарству.

Организатори су најавили да ће другог дана конференције бити одржани и панели о новим грађевинским трендовима, енергији будућности и грађевинарству као покретачу одрживог туризма.

Дводневна регионална "Градимо регион", која је отворена јуче, окупила је водеће људе из области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике, урбанизма и инвестиција.

Ријеч је о једном од најзначајнијих скупова посвећених развоју инфраструктуре, грађевинског сектора и енергетике у региону на којем учествују стручњаци, инвеститори и компаније из области грађевинарства и енергетике.

На скупу учествује око 100 фирми и институција са око 400 учесника, односно водећих компанија из области грађевинарства, али и доносилаца одлука из цијелог региона.

Конференција "Градимо регион" одржава се у требињском Културном центру у организацији Градске управе Требиња и компаније "Иксплоуд медија", под покровитељством Владе и предсједника Републике Српске, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње 2026: Градимо регион

Конференција

грађевинарство

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)

Више из рубрике

Залихе нафте на најнижем нивоу од 1990.

Економија

Залихе нафте на најнижем нивоу од 1990.

3 ч

0
Пуна цистерна горива достављена на бензинску пумпу.

Економија

Нафта јефтинија, али гориво у БиХ скупље: Колико је литар коштао 2022.

12 ч

1
Гориво

Економија

Шта кажу стручњаци: Када ће појефтинити гориво у Српској

15 ч

5
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Цијена барела нафте пала испод 77 долара

18 ч

0

  • Најновије

10

29

Напета ситуација у Фолксвагену: Планира се укидање 50.000 радних мјеста

10

25

Звијезде упозоравају: Нешто велико се спрема за два хороскопска знака

10

21

Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

10

18

Од понедјељка пријаве за полагање пријемног испита

10

15

Туристи у Грчкој у паници због "рибе-зец"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима