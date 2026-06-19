Залихе нафте на најнижем нивоу од 1990.

Аутор:АТВ редакција
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На лондонском тржишту барелом се послијеподне трговало по 2,03 долара нижој цијени него на јучерашњем затварању трговине, од 77,52 долара. На америчком тржишту био је јефтинији за 2,16 долара и коштао је 74,63 долара.
Расположење на тржишту обиљежило је у четвртак америчко-иранско потписивање меморандума о разумијевању, који је утврдио оквир за преговоре о завршетку рата.
Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је документ на скупу Г7 у Паризу, а ирански предсједник Масуд Пезешкијан у Техерану.
Према тексту меморандума који је објавила иранска страна, САД ће одмах по потписивању започети уклањање поморске блокаде иранских лука, а Иран ће пратити америчке потезе постепеним отварањем Хормушког мореуза, предузимајући мјере за сигуран пролаз комерцијалних бродова.
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Оба поступка требало би, према одредбама меморандума, да буду завршена у року од 30 дана, што значи да би саобраћај кроз Хормуз требало да буде нормализован отприлике средином јула.
"Најмање три" иранска нафтна танкера несметано су у понедјељак увече прошла кроз воде које је донедавно блокирала америчка војска, цитирала је иранска Прес ТВ (Press TV) наводе упућених извора у круговима поморских превозника.
У четвртак ујутро поморски подаци показали су да је кроз мореуз прошло неколико бродова, укључујући три саудијска супертанкера са шест милиона барела нафте.
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Меморандум предвиђа, према документу који су објавили ирански медији, и америчке дозволе за извоз иранске нафте, петрохемијских производа и деривата, те за пратеће услуге, укључујући банкарске трансакције, осигурање и превоз. Испоруке иранских енергената тренутно су под америчким санкцијама.
Иран је до рата извозио више од три милиона барела дневно, углавном у Кину.
Најављена нормализација транзита кроз Хормуз и повратак иранских барела ублажили су страховања на тржишту да је темпо пражњења залиха ради попуњавања рупа у снабдијевању достигао забрињавајући ниво.
Комерцијалне залихе нафте у САД пале су тако у прошлој седмици за чак 8,3 милиона барела, показало је јуче редовно извјештај Министарства енергетике, уз напомену да су на почетку љетне сезоне вожње биле шест одсто испод петогодишњег просјека за то доба године.
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Међународна агенција за енергетику (IEA) израчунала је да су се стратешке резерве чланица Организације за економску сарадњу и развој (OECD) смањиле од почетка рата за 163 милиона барела и сада су на најнижем нивоу од децембра 1990. године.
Ако иранско-амерички договор о нормализацији транзита заживи, извоз и производња у региону Персијског залива требало би постепено да се опораве, између осталог и зато што ће иранска нафта поново кренути у пуном обиму на свјетска тржишта након укидања америчке блокаде, додају.
Свјетска потражња за нафтом требало би пак да ослаби у овој години, и то за 1,1 милион барела дневно, будући да је смањено снабдијевање из региона уз Персијски залив знатно подигло цијене, упозорила је агенција.
Одвојени прорачуни Организације земаља извозница нафте (OPEC) показују да је барел корпе нафте њених чланица у сриједу био јефтинији за 69 центи и коштао је 83,74 долара.
(Индекс)
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