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Исплати се провозати: Дизел у овом мјесту у БиХ кошта 2,29 КМ

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 15:24

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Док се цијене нафтних деривата у већим градским центрима широм Босне и Херцеговине и даље држе на знатно вишем нивоу, сa бензинских пумпи у Крајини стижу вијести о драстично јефтинијем гориву.

Према најновијим подацима, у Цазину је забиљежена једна од најнижих цијена дизела у држави.

Наиме, на бензинској пумпи Петрол-П д.о.о. у цазинском насељу Острожац бб, цијена литра дизела износи невјероватних 2,29 КМ.

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На истој локацији, гориво Супер 95 кошта 2,30 КМ по литру. Када је ријеч о осталим врстама горива у Цазину, Супер 98 се на пумпи Еуро-Xет д.о.о. у Ћоралићима продаје за 2,56 КМ, док се цијена течног нафтног гаса (ЛПГ/плин) креће око 1,31 КМ, колико износи на пумпи Дурић Бенз д.о.о..

Сарајево, Мостар и Тузла знатно скупљи

Овакве цифре представљају огроман јаз у односу на друге бх. градове, гдје возачи за литар горива морају издвојити и до 70 фенинга више.

У Сарајеву ситуација варира по општинама, али су цијене генерално високе:

У општини Сарајево Центар дизел достиже цијену од 2,94 КМ, док је Супер 95 позициониран на 2,82 КМ. Супер 98 у овом дијелу града иде и до 3,05 КМ по литру, преноси "Рапорт".

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На подручју општина Ново Сарајево и Стари Град дизел се продаје по цијени од 2,98 КМ. Нешто ниже цијене у Сарајеву биљеже се у општини Нови Град, гдје се дизел може наћи за 2,84 КМ, а Супер 95 за 2,75 КМ.

Детаљнији увид у сарајевске пумпе показује да Бинго Петрол у улици Џемала Биједића нуди дизел за 2,84 КМ, док Селекс д.о.о. на локацији Милана Прелога држи исту цијену за дизел, а Премиум 95 продаје за 2,75 КМ.

Слично стање као у Сарајеву влада и у другим регионалним центрима.

У Мостару цијена дизела износи 2,84 КМ, Супер 95 кошта 2,75 КМ, док је за Супер 98 потребно издвојити 2,81 КМ. У Тузли је цијена дизела идентична и износи 2,84 КМ, док се Супер 95 продаје за 2,79 КМ, а Супер 98 за 2,61 КМ.

Цијена плина (ЛПГ) у овим градовима осцилира између 1,21 КМ у Мостару и 1,26 КМ у Тузли.

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Ови подаци јасно показују да географска локација и конкурентност тржишта у појединим регијама и даље играју кључну улогу у формирању крајњих цијена на домаћим бензинским пумпама.

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Тагови :

гориво

Цијене горива

Појефтињење

Дизел цијена

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