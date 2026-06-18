Минић: Регистар привредника показаће с каквим капацитетима располажемо

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Требињу да ће најављени регистар привредника донијети јединствену базу људских и материјалних ресурса у привреди Републике Српске, од чега ће користи бити вишеструке.
"То значи да ћемо бити свјесни свог капацитета, да ћемо моћи лакше да реагујемо кад се у једној грани привреде појави проблем. Сада видимо да су нам три, четири привредне дјелатности у проблему, поготово један дио прерађивачке индустрије и регистар ће нам помоћи да лакше можемо прерасподијелити средства", рекао је Минић новинарима у Требињу.
Минић је навео да у овом моменту Република Српска има значајан број привредних субјеката, који располажу и стручним људским ресурсима, али и изузетном опремом и механизацијом.
"Регистар нам је потребан да тачно знамо с чим располажемо у свакој нашој регији", додао је Минић.
Говорећи о данашњој конференцији "Градимо регион - Требиње 2026", Минић је истакао да је будућност свих великих пројеката, како у Републици Српској тако и региону, у партнерству реалног сектора и институција.
Он је изразио очекивање да ће ефекти данашње конференције бити далеко већи него што се то очекивало и да ће представити све потенцијале Републике Српске за велике инфраструктурне пројекте.
Минић је потврдио да ће Влада Српске обезбиједити помоћ пољопривреднику Милошу Брчићу из Билеће, којем је од удара грома страдало пет крава, преноси Срна.
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