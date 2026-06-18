Logo

Минић и Праштало отворили конференцију "Градимо регион - Требиње 2026"

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 10:58

Коментари:

0
Минић и Праштало отворили конференцију у Требињу
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и Маја Праштало, директорица и једна од власница компаније Интеграл инжењеринг данас су у Требињу отворили регионалну инфраструктурну и грађевинску конференцију "Градимо регион".

Конференцији присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, као и министар трговине и туризма Нед Пуховац.

Требиње конференција

Република Српска

Почиње прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"

Присутни су и генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић, генерални директор "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић, градоначелник Требиња Марко Ћурић, те бројни градоначелници и начелници локалних заједница из Српске и региона.

Подсјећамо, у Требињу данас почиње дводневна конференција "Градимо регион" која ће окупити представнике надлежних институција из Републике Српске, Србије и Црне Горе, као и кључне актере грађевинског и финансијског сектора који учествују у структурисању великих инвестиционих пројеката.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Требиње 2026: Градимо регион

Требиње

Конференција

Република Српска

Коментари (0)

Више из рубрике

Недељко Ћорић

Економија

Ћорић: Амерички инвеститори заинтересовани за улагања у Српску

3 ч

0
Конференција Требиње 2026. "Градимо регион"

Економија

Почиње Међународна конференција "Градимо регион"

5 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена поново расте: Једна изјава уздрмала тржиште нафте

14 ч

0
Нафта

Економија

Након Трампових пријетњи Ирану: Порасле цијене нафте

15 ч

0

  • Најновије

13

46

Утврђен Приједлог измјене Закона о експропријацији ради изградње ауто-пута и гасовода

13

45

Жељезнице Српске: Захваљујући Влади ријешено питање плата, за остало слиједе преговори

13

38

Влада Српске усвојила Уредбу о подстицајима за улагања од посебног значаја

13

17

Прогноза за љето 2026: Метеоролог објаснио шта нас чека

13

13

Александра Пријовић објавила нови албум

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима