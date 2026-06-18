Минић и Праштало отворили конференцију "Градимо регион - Требиње 2026"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и Маја Праштало, директорица и једна од власница компаније Интеграл инжењеринг данас су у Требињу отворили регионалну инфраструктурну и грађевинску конференцију "Градимо регион".
Конференцији присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, као и министар трговине и туризма Нед Пуховац.
Република Српска
Почиње прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"
Присутни су и генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић, генерални директор "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић, градоначелник Требиња Марко Ћурић, те бројни градоначелници и начелници локалних заједница из Српске и региона.
Подсјећамо, у Требињу данас почиње дводневна конференција "Градимо регион" која ће окупити представнике надлежних институција из Републике Српске, Србије и Црне Горе, као и кључне актере грађевинског и финансијског сектора који учествују у структурисању великих инвестиционих пројеката.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
46
13
45
13
38
13
17
13
13
Тренутно на програму