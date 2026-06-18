Ћорић: Амерички инвеститори заинтересовани за улагања у Српску

Аутор:АТВ редакција
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Амерички инвеститори заинтересовани су за улагања у Републику Српску, рекао је в.д. директора Инвестиционо-развојне банке /ИРБ/ Недељко Ћорић који је у Чикагу учествовао на форуму "Инвест Српске" и представио оно што ради ИРБ.
У фокусу форума било је представљање могућности улагања у Републику Српску, са посебним освртом на стимулативну пореску политику Републике Српске и њену конкурентност у односу на САД, односно савезну државу Илиноис и град Чикаго.
Ћорић је рекао да су представници ИРБ-а имали низ састанака и велику инвестициону конференцију.
"Ово је наш први боравак у САД и прва могућност да презентујемо оно што радимо. Тражимо сараднике на путу ка бољим условима за наше привреднике у Српској и становништво", истакао је Ћорић.
Он је навео да је на састанцима било говора о инвестиционим оквирима између САД и Српске и могућностима успостављања институциналне сарадње са најважнијим институцијама у САД како би Српска могла да привуче америчке инвестиције на своју територију, саопштено је из ИРБ-а.
Форум "Инвест Српска", који је одржан у уторак, 16. јуна, био је посвећен представљању привредних и инвестиционих потенцијала Републике Српске, а одржан је у организацији ИРБ-а и Генералног конзулата БиХ у Чикагу.
Форум је окупио представнике институција, компанија и организација из САД, као и припаднике српске дијаспоре, који су имали прилику да сазнају више о Републици Српској као атрактивној инвестиционој дестинацији, њеној стимулативној политици, јавним инвестицијама и кључним економским пројектима.
Овом приликом представљене су конкретне инвестиционе могућности у Републици Српској, од јавних пројеката у областима енергетике, инфраструктуре, туризма и других сектора привреде, до инвестиционих могућности у слободним и пословним зонама.
Форум су подржали генерални конзул БиХ у Чикагу Татјана Телић, генерални конзул Србије у Чикагу Марко Николић, представници Америчке комерцијалне службе која дјелује у оквиру Међународне трговинске администрације при Министарству трговине САД, регионални директор Америчке комерцијалне службе Дан Ким и директор Америчке комерцијалне службе за савезну државу Илиноис Бетани Беник.
Организатори и присутни оцијенили су да је форум допринио бољем разумијевању инвестиционих прилика у Републици Српској и отворио простор за даљу конкретизацију сарадње са заинтересованим партнерима из САД, а даљој конкретизацији сарадње доприноси и директна комуникација која је успостављена управо на овом форуму.
Поред Ћорића, на форуму испред ИРБ-а учествовали су и Вера Сукара вршилац дужности извршног директора за правне послове и међународну сарадњу и Зоран Талић директор Сектора за промоцију страних инвестиција, преноси Срна.
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