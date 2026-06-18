Почиње Међународна конференција "Градимо регион"

Аутор:АТВ редакција
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У Требињу данас почиње дводневна конференција "Градимо регион" која ће окупити представнике надлежних институција из Републике Српске, Србије и Црне Горе, као и кључне актере грађевинског и финансијског сектора који учествују у структурисању великих инвестиционих пројеката.
Очекује се присуство више стотина инвеститора, пројектаната, извођача, урбаниста, представника влада, финансијских институција и међународних партнера, саопштили су организатори конференције - град Требиње и Иксплоуд медија груп.
Званичном отварању конференције присуствоваће министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.
Учесници конференције биће и угледни стручњаци из Италије, Велике Британије, Србије, Црне Горе, Хрватске.
Организатори поручују да је циљ конференције повезивање приватног капитала, јавних институција и струке с циљем креирања стабилног, одрживог и дугорочног развојног модела региона.
"У времену глобалних економских изазова, раста цијена материјала и потребе за енергетском сигурношћу, конференција представља снажну поруку да регион има капацитет, знање и капитал да самостално гради своју будућност", истичу организатори.
Члан Организационог одбора конференције Ана Бокоњић Буха раније је изјавила Срни да на конференцију долази комплетна грађевинска елита региона попут компанија "Интеграл инжењеринг", "Хериг", "Херц градња", "Миленијум тим", "Галенс инвест", "Бемакс", "Зета градња"...
"Долазе и међународно значајне фирме попут `Шангдонга` који гради ауто-путеве, коридоре, као и представници `Геџуба групе` из Кине", рекла је Буха и додала да ће бити ријечи о темама које могу да повежу регион, попут изградње ауто-путева, брзих цеста, аеродрома, коридора, мостова.
Према њеним ријечима, биће представљен и пројекат "Ново Требиње" и једна панел-дискусија биће посвећена градовима будућности и новим урбаним цјелинама, па ће се чути и искуства "Београда на Води" и "Луштице беј".
Долазе и архитекте из цијелог свијета, а говориће се и о финансирању ових пројеката, па ће на скупу учествовати и представници Свјетске банке, Инвестиционо-развојне банке, комерцијалних банаке и финансијски стручњаци.
Други дан конференције биће посвећен стручним темама, те ће бити ријечи о новим технологијама у грађевинарству и примјени вјештачке интелигенције, док ће један од панела бити посвећен изградњи енергетских објеката.
Организатори су најавили да ће на конференцији у Требињу учествовати и представници компаније "Рапид Инвест" из Новог Сада, која ће представити комплекс NOVELLA BUSINESS АНД РЕСИДЕНЦЕ као један од најзначајнијих савремених развојних пројеката у Новом Саду и примјер нове генерације пословно-стамбених комплекса.
Током шест тематских панела биће отворена кључна питања развоја региона, попут тога који инфраструктурни пројекти мијењају мапу Балкана, како убрзати изградњу ауто-путева, енергетских постројења и урбаних комплекса, те на који начин јавно-приватна партнерства и међународни фондови редефинишу инвестициону динамику.
Завршни панел отвориће стратешку тему одрживог туризма и трговинске инфраструктуре, позиционирајући грађевински сектор као кључни покретач економског раста.
Конференција "Требиње 2026: градимо регион" биће одржана у требињском Културном центру, а званични почетак конференције предвиђен је у 10.00 часова.
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