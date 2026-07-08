"Формирана купола": У Европу стиже дуготрајан топлотни вал, на Балкану преко 40 степени

Аутор:АТВ редакција
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Европа се суочава с новим, дуготрајним и изузетно интензивним топлотним таласом који се из југозападног дијела континента постепено шири према сјеверу и истоку.
Метеоролози упозоравају да ће екстремне врућине потрајати најмање до средине јула, уз температуре које ће локално достизати и до 45 степени Целзијуса.
Како пише Severe Weather Europe, над западном и југозападном Европом формирала се снажна „топлотна купола“, стабилан систем високог ваздушног притиска који блокира продор свјежијег и влажнијег ваздуха с Атлантика. Због тога се изузетно топао ваздух задржава над великим дијеловима континента и додатно загријава при тлу.
Шпанија, Португалија и Француска већ данима биљеже температуре које су од 10 до 15 степени више од просјека за ово доба године. У појединим дијеловима Пиринејског полуострва и јужне Француске температуре се крећу између 40 и 45 степени, а метеоролошки модели указују на то да би овакве прилике могле потрајати и наредне седмице.
Посебан проблем представљају и такозване „тропске ноћи“, током којих температуре ни ноћу не падају довољно да би се организам расхладио. Велики градови, попут Мадрида, већ биљеже изузетно високе ноћне температуре, што додатно повећава здравствене ризике за становништво.
Због дуготрајног изостанка падавина и убрзаног испаравања, тло је у многим подручјима изразито суво, а опасност од шумских пожара достигла је критичан ниво. Велики и разорни пожари већ су активни у Португалији, Шпанији и на југу Француске, гдје температуре прелазе 40 степени уз врло ниску влажност ваздуха.
Метеоролози упозоравају да ће се топлотна купола током викенда додатно ширити према сјеверу и истоку Европе. Осим Француске, Шпаније и Португалије, све топлије вријеме очекује се и у Великој Британији, Њемачкој, земљама Бенелукса, Италији и на Балкану.
У Великој Британији температуре би могле достизати средину тридесетих степени, док ће у Њемачкој и земљама Бенелукса температуре углавном бити између 30 и 35 степени.
Топлотни талас ће се постепено ширити и према централној Европи и Медитерану. У дијеловима Италије температуре ће се приближити 40 степени, док се на Балкану наредне седмице очекују максималне вриједности између 38 и 41 степен Целзијуса.
Стручњаци упозоравају да овакве временске прилике представљају озбиљан ризик по здравље, посебно за старије особе, дјецу, хроничне болеснике те раднике који већи дио дана проводе на отвореном. Дуготрајна изложеност високим температурама повећава ризик од дехидрације, исцрпљености и топлотног удара.
Према тренутним прогнозама, екстремне врућине могле би потрајати најмање до средине јула, уз додатно погоршање сушних услова и повећану опасност од нових пожара широм Европе.
(Кликс)
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