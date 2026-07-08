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Трамп: Ја сам главна мета

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 21:30

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп бранио је данас своју политику према рату са Ираном и поновио тврдњу да је он главна мета Техерана, али да ради оно што је исправно за САД, али и за цијело свијет.

"Имали су вође, више их нема... Сада имају нове вође. Можда ни њих ускоро неће бити", рекао је Трамп новинарима након завршетка самита НАТО-а у Анкари, преноси Скај њуз.

Он је додао да можда ни њега неће бити, јер је он њихова мета број један.

"Ја сам њихова главна мета зато што су они олош. Тако се понашају и тако раде већ 47 година. Али ја радим оно што је исправно за своју земљу" рекао је Трамп и додао да сматра да ради оно што је исправно и "за цео свет".

О нуклеарном материјалу Ирана

Трамп је поновио тврдње да су амерички напади били успјешни и да је ирански нуклеарни материјал и даље закопан под земљом, истичући да је његова администрација постигла "огроман успјех" у сукобу са Ираном.

Он је рекао да се не противи договору са Ираном, али да више није сигуран да жели да га постигне.

"Мислим да су рационалнији него што људи мисле, али на основу њихових поступака у посљедњих недјељу или двије, не служе интересима свог народа. Упознао сам их и више нисам сигуран да желим да постигнем договор са њима. Хајде да завршимо посао", рекао је Трамп, а преноси Танјуг.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

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