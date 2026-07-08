Минић: Максимално посвећени најосјетљивијим категоријама друштва

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Влада Републике Српске максимално се залаже за бољи статус и положај најосјетљивијих категорија друштва и показала је социјалну одговорност, поручио је премијер Српске Саво Минић.
"Гдје год је постојала могућност да измијенимо регулативу, Влада је одмах реаговала. Показали смо социјалну озбиљност и настојао сам да као премијер грађанима дам до знања да је Влада Српске ту ради њих", изјавио је Минић за РТРС.
Он је подсјетио да је приликом рада на Закону о правима бораца уведено да сваки борац који нема друга примања, борачки додатак прима у дуплом износу.
Минић је навео да су логораши можда очекивали већа издвајања, али да до сада нису ни били у закону.
"Неке ствари можда не можете ријешити у моменту номинално, али их можете ријешити суштински, да их ставите у законско рјешење и пратите", истакао је Минић.
Он је додао да Влада подржава и пројекте општина и градова, без обзира ко је на власти тих локалних заједница, и да народ зна да није ријеч само о предизборним улагањима.
"Републику Српску морамо правити сваки дан бољом и љепшом", поручио је Минић.
Говорећи о Бањалуци, Минић је рекао да је спреман на сарадњу и реализацију пројеката, али да градоначелник Драшко Станивуковић треба да се одлучи шта жели да ради и чиме да се бави.
"Сарадња са Бањалуком је зависила искључиво од града. За све што се обрате Влади и мени биће одрађено. Жалосно је да у Бањалуци нема воде. Ту не можемо интервенисати, можемо за мост, за кружни ток. Требамо имати захтјев, да се утврди приоритет и наравно да ћемо помоћи", рекао је Минић.
Он је додао да је Република Српска таква да јој је потребно да има још два или три велика центра, чега Бањалука треба бити дио.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да Република Српска има озбиљан и квалитетан дипломатски тим, на челу са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић и предсједником Милорадом Додиком.
Минић је истакао да су управо Додик и Цвијановићева направили одличне контакте и да сада ћуте они који су раније оптуживали руководство Српске да су за лобирања дали природна богатства и много новца.
Он је нагласио да је захваљујући дипломатским активностима много промијењена слика о Српској, у позитивном смислу.
"Нисмо ништа добили, само нас сада посматрају реално. Први пут имамо једну реалност, а до сада је примарна перцепција била да смо ми криви. Оног момента када то схвате наше колеге и пријатељи у Федерацији БиХ, биће много лакше. Они из политичког Сарајева неће никада схватити, то доживљавају као пораз, а побједу када нам наметну наративе да смо лоши", констатовао је Минић за РТРС.
Он је додао да се та промјена осјети и кроз праксу, јер америчке компаније сада нуде сарадњу за одређене пројекте.
Говорећи о БиХ, Минић је оцијенио да ће се у овој земљи нормално живјети када компромис буде начин договора Српске и ФБиХ, односно три конститутивна народа.
"Мислили су да ће рушењем предсједника Додика остварити свој циљ и сада су видјели не да нису успјели, него су у тунелу из којег не виде свјетло", рекао је Минић.
Он је поновио да није добро постојање тутора који ради у корист једног, а на штету друга два народа.
Говорећи о укидању обиљежја из протеклих ратова, а који вријеђају народе у БиХ, Минић је рекао да је у процедури такво цивилизацијско законско рјешење.
"Нико не доводи у питање заставу БиХ, већ причамо о ратној застави која некога вријеђа. Шта мислите да сада узмем десет застава Републике Српске и провозам се Зеницом. Свакоме бих рекао да то не ради, јер је то провокација", истакао је Минић.
Он је додао да ће то законско рјешење да се односи и на усташке и нацистичке симболе.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ребаланс републичког буџета представља одговорну политику Владе Српске, која подразумијева повећање инвестиционог циклуса.
Минић тврди да ће Република Српска у овој години достићи, па чак и прећи 7,4 милијарди КМ инвестиција.
"То је нешто о чему смо само могли сањати, посебно кад је ријеч о повећању издвајања за борачке категорије, пензионере, плате у јавном сектору, те подршку породицама којима је она потребна", нагласио је Минић.
Минић је истакао да је велики дио тих инвестиција усмјерен према локалним заједницама, на основу онога што су тражили, што ће додатно ојачати ефекат тих инвестиционих мјера.
"Инвестиције се највише односе на улагање у капацитете у области енергетике, изградњу путева и ауто-путева и то су врсте пројеката, који су већ показали да доносе бенефите, како за локалне заједнице у којима се реализују, тако и за Републику Српску", рекао је Минић за РТРС.
Говорећи о инвестицијама у сектор енергетике, Минић је навео да ће увођењем ЦБАМ система рудник и термоелектрана "Угљевик" и "Гацко" бити искључиво везани на националну потрошњу.
"Улагања се односе на дио енергетског сектора који подразумијева изградњу по садашњим стандардима хидро, соларне и вјетроелектрана, те побољшање постојећих капацитета", рекао је Минић.
Он је појаснио и да су задуженост и презадуженост два различита појма, те напоменуо да Република Српска редовно сервисира своје обавезе.
"Задужити се може само онај ко је солвентан. Једно од наших посљедњих задужења је било на међународном тржишту новца, а ту не можете никога фингирати, нити ишта завршити уколико нисте доказали да сте солвентни и да можете враћати дуг", појаснио је Минић.
Према његовим ријечима, причу о презадужености Републике Српске је измислила опозиција, јер није имала шта друго.
"Наше задужење је испод просјека којег подразумијевају регуле, а много испод оног какво је у окружењу, тако да око тога не треба ико да брине", поручио је Минић.
Он је рекао да Влада Републике Српске настоји да обезбиједи кумулативни систем и додатним мјерама помогне најугроженије категорије друштва, као што су пензионери, вишечлане породице, млади брачни парови.
"Тако можемо задржати народ да остане на овим просторима и да живи живот пристојан човјека", навео је Минић.
Говорећи о привреди, Минић је указао на добре показатеље, те напоменуо да је ове године забиљежено 3,5 милијарди КМ или 30 одсто више зараде него претходне године.
"Али, имамо и одређене привредне гране које су у проблему, поготово прерађивачке, због одређених услова на које не можемо утицати, те смо покушали да нађемо начин да их стимулишемо, како би задржали раднике", рекао је Минић.
Кад је ријеч о пољопривреди, Минић је изразио задовољство јер је на лицу мјеста могао да су увјери у добар овогодишњи принос пшенице и јечма и њихов одличан квалитет, те додао и да добру сезону биљеже повртлари и воћари.
Минић је истакао да Влада Српске не може да утиче на откупне цијене производа, али зато настоји да произвођаче подржи субвенцијама или суфинансирањем набавке механизације, сјемена, као и другим мјерама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч3
Најновије
Тренутно на програму