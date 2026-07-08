Додик: Српска подржава Америку коју представља Доналд Трамп

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да Република Српска подржава ону Америку коју представља предсједник Доналд Трамп, док политику чији је репрезентант бивши предсједник Џозеф Бајден никада неће подржати.
Додик је нагласио да у Сарајеву хоће ону Америку која њима испоручује оно што они желе и што још добијају из Брисела од "неке Каје Калас и тих немоћних лидера", који ће, како је рекао, тек да почну испостављати рачуне својим земљама по завршетку рата у Украјини.
На питање да ли му Руси замјерају добре односе са Америком, Додик је за Радио Београд рекао да су се предсједници Русије и САД Владимир Путин и Доналд Трамп срели у Енкориџу и договорили о много чему прије него што је он остварио своје контакте са Американцима.
"Опште је увјерење да је тамо постигнут договор јер руско–амерички односи нису само везани за Украјину. То је заблуда. Украјина је ту само неколико процената, ријеч је о проблемима у космосу, питању Сјеверног пола, ријетких материјала, Сјеверног тока", навео је Додик.
Кад је ријеч о сукобу у Украјини, Додик је нагласио да Српска није хтјела да одустане од односа са Русијом, док је западна Европа хистерично тражила да се прате само њихове политике у смислу увођење санкција, осуде и много чега другог.
"Ми то нисмо урадили, ми смо одржавали односе на највишем нивоу и сматрали смо то сасвим пристојном. Рекли смо `можемо да разговарамо са вама у Бриселу, али не желимо да пратимо ваше политике који нису наше`. То је наравно зауставило неке економске пројекте, као што је Рафинерија у Броду, која нисмо могли да развијамо, нисмо изградили "Јужни ток", који би вјероватно био изграђен да није било тог застоја", подсјетио је Додик, а преноси Срна.
Говорећи о стању у БиХ, Додик је поручио да је мирни разлаз најисправнија ствар и за муслимане и за Србе, те да је садашња БиХ накарадна прича и Франкештајн створен из ината и на лажима о масовности српских злочина и насиљу.
Додик је навео да је садашња позиција САД да се не мијешају у унутрашње ствари и да функционисање државе мора да буде ствар народа.
Према његовим ријечима, све извитоперено што су икада чинили високи представници кроз одлуке треба да буде ништавно јер Србија, Хрватска и БиХ никада нису прихватиле као потписнице уговора да се укључе та овлаштења високом представнику, а поготово не лажном Шмиту.
У осврту на односе са Израелом, Додик је рекао да је обострана подршка веома важна, те да је Српска увијек подржавала Израел и његове напоре да ослободи, да обезбиједи слободу за своју државу и свој народ.
"Моји одласци у Израел су само ојачали моје увјерење", поручио је Додик.
Додик је истакао да ће законом у Републици Српској бити забрањено истицање застава такозване Армије БиХ и да је понашање појединаца, посебно на спортским утакмицама превршило сваку мјеру.
Додик је навео да дневно добија и по стотину пријетњи из Сарајева да ће бити убијен и он и његова породица зато што је Србин и што каже `ово је моја политика`.
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