Додик: Добио сам информације да у Поточаре долази замјеник иранског шефа дипломатије

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је добио информацију да на скуп у Поточарима код Сребренице 11. јула долази замјеник министра иностраних послова Ирана.
Додик је подсјетио да је до сада у Поточаре долазио само амбасадор Ирана или нико, те указао да је Иран у БиХ био веома активан за вријеме рата, да је организовао камп Погорелица, гдје су вјежбали терористи за нападе 11. септембра на САД.
Он је додао да је Иран доводио у БиХ муџахедине, који су ратовали против Срба и који су сјекли српске главе.
Додик је за "Радио Београд" рекао да је амерички предсједник Доналд Трамп у праву када каже да Америка инсистира на томе да Иран не може да производи нуклеарно оружје, а да је, с друге стране, свјестан да Русија има добре односе са Ираном.
"У свему тому ми морамо да имамо јасне ставове, а наш јасан став је да су Иранци, без икаквог позива, овдје дошли, били на страни муслимана, командовали муслиманским страним плаћеницима, јединицом `Ел муџахедин` од 4.200 војника, који су били најортодоксније убице које су постојале на овим просторима и који су сјекли главе", нагласио је Додик, а преноси Срна.
Он је навео да је амерички "Тајмс" својевремено писао да Срби сијеку главе муслиманима, иако се на фотографији види лице српског војника којег муџахедин држи за косу.
Додик је рекао да муслимани више нису миљеници, да су се "превише исплакали" и да стално кукумавчу и јаучу, али да истовремено одбијају разговор са Србима, јер, када им се понуди дијалог, одговарају тврдњом да су Срби починили геноцид, што није тачно.
Он је истакао да се нешто у Вашингтону промијенило, те указао на посјету савјетника за духовна питања америчког предсједника Марка Бернса, који је недавно у Братунцу присуствовао обиљежавању више од три деценије од злочина над 3.267 Срба у Подрињу и хтио је да сазна о тим догађајима.
"То шаље поруку о промјенама. ми не треба да се залетимо да мислимо да је све на тумбе промијењено, али сад лакше презентујемо", рекао је Додик, те захвалио Његовој светости патријарху српском Порфирију, који је инсистирао да Бернс дође у Братунац и на Косову и Метохији.
Додик је указао да је данас основни наратив у Америци питање да ли су хришћани угрожени, те истакао да су у БиХ Срби, као хришћанска заједница, угрожени од муслимана, који настоје да промовишу свој великодржавни концепт угњетавања Срба на овом простору.
"Људи /у Америци/ то чују и разумију. Ја немам проблем да кажем да смо ми у несретној заједници која се зове БиХ и која ни по чему не заслужује, нити треба да постоји и једног дана ће се сигурно морати да распадне, ако не убрзано, а оно сигурно неком природном смрћу, која ће довести до тога да то једноставно само увене и нестане", рекао је Додик.
Он је додао да су Бошњаци претјерали у миљеништву код Америке, те да су подржали Трамповог противкандидата Камалу Харис, што Трампови људи знају, као и да је Сарајево вјечито било на страни Хамаса и Хезболаха.
Додик је подсјетио да је Трамп на прошлом Молитвеном доручку рекао да ће "мали притисци и штете" за хришћанске заједнице било гдје у свијету, изазвати масовни удар САД.
Он је указао да постоје покушаји да се помен 11. јула у Поточарима у Сребреници, прикаже као да то организује БиХ, али да то није тачно.
"Као што и ми организујемо Братунац, организујте и ви своје тамо", рекао је Додик, који је истакао да тај дан треба поштовати.
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