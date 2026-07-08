Бајка на Вимблдону – 114. играч свијета у полуфиналу!

Аутор:АТВ редакција
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Најљепшу причу на овогодишњем Вимблдону исписао је домаћи такмичар Артур Фери који се као 114. играч свијета пласирао у полуфинале. Британац је у три сета потукао Италијана Флавија Коболија - 6:4, 7:6 и 6:0 за два сата и 15 минута.
Колико је ово велики успјех за Ферија најбоље свједочи податак да је тек након специјалне позивнице организатора стекао право да игра у Лондону, а остало је, како кажу, историја.
У четвртфиналу је елиминисао финалисту недавног Ролан Гароса, фаворизованог Флавија Коболија, и то врло убједљиво, у три сета! Британци су иначе његову причу назвали "Ferytale", потпуно логично јер овај 23-годишњи тенисер тренутно живи праву спортску бајку.
Претходни најбољи резултат на Грем слему био је друго голо Аустралијан Опена (2026) и друго коло Вимблдона (2025).
Фери је добио први сет против Италијана са 6:4, у другом био бољи у тај-брејку 7:4, да би у посљедњем сету почистио противника са 6:0. Ово је подвиг у рангу оног који је направио Горан Иванишевић 2001. када је са "вајлд кардом" као 125. тенисер свијета постао шампион Вимблдона.
У полуфиналу ће играти против шампиона Ролан Гароса, Александра Зверева.
Нијемац је буквално у исто вријеме завршио свој меч са Тејлором Фрицом такође славио врло лако, 6:4, 6:4, 6:2, преноси Б92.
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