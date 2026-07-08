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Када видите овај податак о Новаку Ђоковићу биће вам јасно о каквој се величини ради

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 17:29

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Када видите овај податак о Новаку Ђоковићу биће вам јасно о каквој се величини ради
Фото: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Сјајан меч су нам у уторак вече приредили Новак Ђоковић и Феликс Оже-Алијасим – пет сати и 15 минута врхунског тениса. Српски тенисер је савладао Канађанина 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 у најдужем мечу четвртфинала у историји Вимблдона.

Ђоковић је у посљедњем сету први пут играо тај-брејк до 10 поена у својој каријери и успио да у њему, рекло би се чак и комотно, слави.

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Новак никада није у каријери изгубио меч који је трајао дуже од четири сата и 55 минута, традиција која је настављена, али је нама други податак занимљивији.

Ђоковић је у каријери одиграо 24 поена у тај-брејковима посљедњег сета на Вимблдону и нити једном није направио неизнуђену грешку.

Заиста за не повјеровати.

Обезбиједио је пролаз у своје осмо узастопно финале на Вимблдону и тако наставио низ "Велике тројке", која је имала барем једног представника међу четворицом најбољих у Лондону од 2002. године, преноси б92.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Вимблдон

тенис

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