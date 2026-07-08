Удавио се познати јутјубер: Пријатељ открио потресне детаље његових посљедњих тренутака

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Амерички фитнес инфлуенсер и јутјубер Конор Марфи преминуо је у 36. години у Бангкоку, а околности његове смрти потресле су његове фанове широм свијета.
Вијест о његовој смрти данима се ширила интернетом, а коначно ју је потврдио његов блиски пријатељ и колега Тони Хјуџ, који је открио детаље посљедњих тренутака живота познатог инфлуенсера.
Како је навео, Конор је живио у луксузном комплексу на голф-терену у Бангкоку, гдје је имао кућу чији је балкон излазио директно на језеро.
"Конор Марфи је живио на голф-терену у Бангкоку, који је прелијеп, и тамо је имао лијепу кућу. Она се дословно налазила уз воду. Његов задњи балкон излазио је на воду. То се може видјети на његовом Инстаграму и објавама које је дијелио. На крају се утопио у језеру у властитом дворишту. Много је других ствари томе претходило, али тако је завршио свој живот, утапањем. Прије смрти тврдио је да је стекао одређене надљудске способности, и то није била шала – стварно је вјеровао да их је постигао. Ја и многи други пријатељи подржавали смо га у томе, као што бисте подржали пријатеља који има велике снове и жели остварити такве способности", изјавио је Хуге.
Према наводима локалних медија, спасилачке службе позване су након пријаве да се инфлуенсер понашао необично и ван контроле.
Наводно је прилазио непознатим возилима, покушавао давати новац пролазницима, викао и изводио необичне покрете.
Када је полиција стигла на мјесто догађаја, он је у налету растројства скочио у језеро и наставио пливати све док се није потпуно исцрпио и нестао испод површине воде.
Рониоци су његово беживотно тијело пронашли 30 минута касније, око 20 метара од обале. На тијелу, према првим информацијама, нису пронађени трагови насилне смрти.
Током претраге његовог возила полиција је пронашла два некориштена шприца и неколико таблета чији састав за сада није познат.
Његова дјевојка изјавила је да га никада није видјела да користи наркотике те да не зна шта је могло изазвати његово необично понашање.
Истражитељи су истакнули да пронађени предмети за сада не морају имати никакве везе са смрћу инфлуенсера, а коначан узрок смрти бит ће познат након обдукције и токсиколошких анализа.
Конор Марфи био је познат по фитнес садржају, а на своја два YouTube канала имао је више од три милиона пратилаца.
Његов Инстаграм профил пратило је готово 380.000 људи, који су остали шокирани вијешћу о његовој смрти.
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