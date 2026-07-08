Барбара Бобак прекинула концерт: Удавих се

Аутор:АТВ редакција
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Млада музичка звијезда Барбара Бобак направила је вече за памћење пред крцатим клубом у Кикинди, гдје се тражило мјесто више.
Како је атмосфера била усијана од самог почетка, наступ је у једном тренутку прекинут због инцидента који је пјевачицу озбиљно угрозио.
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Наиме, док је Барбара на самом почетку наступа изводила један од својих хитова, насред бине су запаљене двије бакље очигледно у неисправном стању, што је довело до стварања густог црног дима који је прекрио бину.
Пјевачица је у тренутку почела да се гуши, због чега је морала хитно да заустави музику како би се склонила и дошла до ваздуха, док је све вријеме махала руком испред себе.
Као прави професионалац, није дозволила да јој инцидент поквари вече, али није крила незадовољство због онога што се десило.
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"Угаси ово, удавих се! Само моменат, поновићемо. Не знам чија је ово генијална идеја била да се ово упали, упропастише ми људи пјесму", рекла је пјевачица, а затим се, чим се дим разишао, одмах окренула ка публици:
"Кад смо већ прекинули пјесму, хајде и да вам се јавим – добро вече! Хвала вам што сте дошли у оволиком броју, много ми је драго што вас видим", поручила је Барбара, што је публика поздравила овацијама.
Након кратког прекида, журка се наставила још јачим темпом. Публика је до краја вечери пјевала и играла уз Барбарине хитове и пјесме које изводи, а пјевачица није дозволила да овај непријатни детаљ утиче на атмосферу, пише "Телеграф".
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