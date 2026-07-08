Објављени посљедњи снимци убијене атентаторке на олигарха

Аутор:АТВ редакција
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Појавили су се нови детаљи о бомбашком нападу у Монаку, у којем је повријеђен украјински олигарх Вадим Јермолајев, као и о смрти Анастасије Березовске, жене која је осумњичена да је активирала експлозивну направу.
Према наводима украјинског портала "Страна", Березовска је наводно прихватила да изврши напад у замјену за обећану награду од 150.000 евра. Исти извор тврди да јој је исплаћено 7.000 евра за извршење напада, као и додатних 4.300 евра за трошкове, док није познато шта се догодило са остатком договореног новца.
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Како се наводи, средства су пребачена на криптовалутни новчаник и банковне рачуне који су били на име 39-годишње Украјинке. Украјинска Служба безбједности (СБУ) саопштила је да је Березовска била у контакту са двојицом мушкараца који су касније ухапшени због њеног убиства, наводећи да су обојица вршила новчане трансфере на њене рачуне.
Један од ухапшених је, према доступним информацијама, активни официр Главне обавјештајне управе Министарства одбране Украјине (ГУР), који је током истраге наводно изјавио да је дјеловао самостално, без знања и одобрења своје службе.
Околности убиства Березовске и даље нису у потпуности расвијетљене. Посебну пажњу истражитеља привукао је подрум куће бившег полицајца, такође осумњиченог у овом случају. На снимцима које су објавили медији виде се душек са траговима налик на крв, двије сјекире, пијук, церада постављена по поду и велика торба, што је изазвало спекулације да је просторија могла бити коришћена за мучење. Међутим, те тврдње нису званично потврђене.
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У међувремену, француски портал "Л'Акти" објавио је снимак са надзорне камере за који тврди да приказује посљедње забиљежене кадрове Березовске прије експлозије у Монаку. На снимку се види како она улази у продавницу у француском граду Бозоле, недалеко од границе са Монаком, где купује преносиви пуњач за мобилни телефон.
Према ријечима продавца, жена није говорила енглески језик и својим понашањем није изазвала никакву сумњу, јер је, како је навео, дјеловала "потпуно нормално".
Истрага о бомбашком нападу у Монаку, као и о убиству Анастасије Березовске, и даље је у току, а надлежне службе у Француској и Украјини настављају да утврђују све околности оба случаја.
Last purchase before the explosion: suspect in attack on Ukrainian oligarch Yermolaev caught on camera— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026
Anastasia Berezovskaya entered a shop in the French town of Beausoleil, right on the border with Monaco, just hours before the explosion. Surveillance cameras captured her… https://t.co/ScSq4S3Dwy pic.twitter.com/PPgOCSnTc3
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