Logo

Мушкарац пронађен мртав у аутомобилу: На тијелу видљиве повреде

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 14:43

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Тијело мушкарца пронађено је данас око 13 часова у близини Титела, а околности његове смрти за сада нису познате.

На лице мјеста одмах су изашли припадници полиције и надлежни тужилац, који су обавили увиђај, док је истрага у току.

Према незваничним информацијама, на тијелу су уочене повреде, због чега ће тачан узрок смрти бити утврђен даљом истрагом и резултатима обдукције.

Тело је по налогу тужилаштва послато у Институт за судску медицину на обдукцију, а надлежни органи прикупљају све расположиве доказе и провјеравају околности под којима је мушкарац преминуо.

Хороскоп

Занимљивости

Стиже пет година успјеха за ова три хороскопска знака

За сада није саопштен идентитет преминулог, нити су познате друге појединости које би могле да расвијетле овај случај.

Истражитељи разматрају више могућих сценарија и утврђују да ли су повреде настале као посљедица кривичног дјела или под другим околностима.

Више информација очекује се након завршетка увиђаја и вјештачења, као и након званичних налаза надлежних институција, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

беживотно тијело

пронађено тијело

Србија

Црна хроника

истрага

Коментари (0)

Прочитајте више

Стиже пет година успјеха за ова три хороскопска знака

Занимљивости

Стиже пет година успјеха за ова три хороскопска знака

33 мин

0
Хакери вам упадају на налоге и без крађе лозинке: Ево шта сада траже

Наука и технологија

Хакери вам упадају на налоге и без крађе лозинке: Ево шта сада траже

34 мин

0
Ђорђе Давидовић, познатији као Ђоко Екватор

Република Српска

Ђоко Екватор није плаћао ни читуље

35 мин

0
Транспорт пацијента хеликоптером МУП-а Републике Српске

Друштво

Хеликоптер МУП-а Српске извршио медицинске транспорте: Беба и мајка превезени у Београд

40 мин

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Језа код Куршумлије: Машина му одсјекла руку, пуштен кући

1 ч

0
Виши суд у Београду

Србија

У Београду одгођено суђење четворици официра из Хрватске

3 ч

0
ухапшена жена лисице на рукама затвор

Србија

Пао двојац: Кокаин паковали у лименке сока и омоте чоколадица

6 ч

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Србија

Маскиран у старца пуцао у Зорана: Детаљи пресуде петочланој групи

1 д

0

  • Најновије

15

01

Момчило Перишић пуштен на слободу

14

58

Волите љето: Нова прогноза ће вас потпуно шокирати

14

56

Морско створење престравило купаче на познатом љетовалишту: Упућен хитан апел

14

56

Незгода у Бањалуци: Повријеђен мотоциклиста

14

51

Бред Пит позирао за друштвене мреже са 29 година млађом љепотицом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима