Мушкарац пронађен мртав у аутомобилу: На тијелу видљиве повреде

Аутор:АТВ редакција
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Тијело мушкарца пронађено је данас око 13 часова у близини Титела, а околности његове смрти за сада нису познате.
На лице мјеста одмах су изашли припадници полиције и надлежни тужилац, који су обавили увиђај, док је истрага у току.
Према незваничним информацијама, на тијелу су уочене повреде, због чега ће тачан узрок смрти бити утврђен даљом истрагом и резултатима обдукције.
Тело је по налогу тужилаштва послато у Институт за судску медицину на обдукцију, а надлежни органи прикупљају све расположиве доказе и провјеравају околности под којима је мушкарац преминуо.
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За сада није саопштен идентитет преминулог, нити су познате друге појединости које би могле да расвијетле овај случај.
Истражитељи разматрају више могућих сценарија и утврђују да ли су повреде настале као посљедица кривичног дјела или под другим околностима.
Више информација очекује се након завршетка увиђаја и вјештачења, као и након званичних налаза надлежних институција, преноси Блиц.
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