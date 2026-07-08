Пао двојац: Кокаин паковали у лименке сока и омоте чоколадица

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Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, а након тога ће уз кривичну пријаву бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против организованог криминала, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Сремској Митровици, ухапсили су В. М. (31) и С. М. (27) из Инђије због сумње да су извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
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Како је саопштио МУП, претресом више станова које користе осумњичени пронађено је и одузето око 88 грама кокаина, дигитална вагица за прецизно мјерење, 718.000 динара и 16.290 евра, за које се сумња да потичу од продаје наркотика, као и три мобилна телефона.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву, преноси Курир.
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