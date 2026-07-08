Logo

Како монахиње перу веш: Без трунке хемије, ова намирница им мијења омекшивач

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 08:58

Коментари:

0
Монахиња
Фото: MONICA SOSA CORTEZ / Pexels

У многим манастирима и данас се његује стари начин прања веша – без индустријских детерџената и вјештачких мириса. Умјесто тога, користе се природни састојци који чисте темељно, али и остављају дуготрајан, благ мирис.

Како монахиње перу веш?

Њихов приступ није никаква мистерија, већ спој традиције и практичности.

Основа свега – природни сапун и сода

Умјесто куповних прашкова, монахиње користе једноставну комбинацију: природни сапун (најчешће биљни) и соду за прање. Сапун се ренда или топи у води, док сода помаже да се уклоне масноће и омекша вода, што омогућава боље прање.

Ова мјешавина чисти одјећу без агресивних хемикалија, а притом не оштећује тканину.

ostrog11

Друштво

Отац Јоил прекинуо вјенчање под Острогом због кума: Младожења пао у несвијест када је чуо истину

Сирће као природни омекшивач

Умјесто класичних омекшивача, користи се алкохолно сирће. Оно уклања остатке сапуна, омекшава тканину и неутралише непријатне мирисе. Веш након сушења нема мирис сирћета – остаје само осјећај свјежине.

Трик за дуготрајан мирис – сунце и ваздух

Највећа "тајна" заправо није у састојцима, већ у сушењу. Веш се суши напољу, на сунцу и свјежем ваздуху. Сунчева свјетлост природно дезинфикује тканину и даје јој специфичан, чист мирис који може да траје данима.

У неким манастирима додају и неколико капи етеричних уља у воду за испирање – најчешће лаванду или рузмарин – али у врло малим количинама, тек да остане благ траг мириса.

За тврдокорне флеке – лимун и со

За уклањање мрља користе се потпуно природна средства: лимунов сок за избјељивање и со или сода за скидање флека. Ова комбинација помаже да се одјећа очисти без оштећења влакана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Монах

прање веша

Коментари (0)

Више из рубрике

Лубеница

Савјети

Многи гријеше: Како правилно чувати лубеницу да остане свјежа и до двије седмице

1 д

0
Вјежбање током великих врућина: Како правилно одрадити тренинг?

Савјети

Вјежбање током великих врућина: Како правилно одрадити тренинг?

1 д

0
Бијела мачка

Савјети

Старо вјеровање: Ако мачка изненада уради ово у вашој близини, стиже новац

2 д

0
Приликом куповине меса обратите пажњу на овај детаљ: Тиче се хигијене

Савјети

Приликом куповине меса обратите пажњу на овај детаљ: Тиче се хигијене

4 д

0

  • Најновије

10

08

Одлазак на пумпу задаје нове главобоље: Планула цијена дизела у БиХ

10

01

Шта Бањалучани најскупље плаћају? Ово су цијене на Тржници

09

59

Ударац на кафиће: Цијена разбуђује јаче од кафе

09

53

Американац пробао ћевапе у БиХ и поручио: Нису најбољи у Сарајеву

09

50

Да ли на дан крсне славе треба ићи на гробље? Свештеници дали јасан одговор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима