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Да ли на дан крсне славе треба ићи на гробље? Свештеници дали јасан одговор

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 09:50

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Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

Када се приближи крсна слава, многи се запитају да ли је обичај ићи на гробље и запалити свећу преминулим члановима породице.

Иако су мишљења често подијељена, православно учење и народна традиција дају јасан одговор на ову дилему - не препоручује се одлазак на гробље тог дана.

Православна слава један је од најважнијих породичних празника у Србији. Тог дана породица се окупља око славске трпезе, пали славску свећу, сијече колач и молитвом захваљује светитељу заштитнику дома за благослов и мир.

Слава представља празник вјере, заједништва и захвалности. Ипак, у тренуцима окупљања многи се сете својих најмилијих који више нису међу живима, па се често поставља питање да ли је прикладно тог дана отићи на гробље.

Према учењу Српске православне цркве, крсна слава је дан духовне радости и живота, због чега се одлазак на гробље не препоручује. Свештеници истичу да је тај дан посвећен молитви Богу и светитељу заштитнику породице, а не обележавању жалости.

Преминули нису заборављени

То, међутим, не значи да су преминули заборављени. Напротив, они се помињу у молитвама и остају дио породичног заједништва. Духовници често наглашавају да слава представља везу између предака и потомака, па се тог дана у дом уносе мир, благослов и радост.

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Ако породица жели да обиђе гробове својих најближих, то је најбоље учинити дан или два прије славе. Тада се може запалити свећа, изговорити молитва и одати поштовање прецима који су сачували вјеру и породичне обичаје.

Народни обичаји

У многим крајевима Србије постоји обичај да се на сам дан славе не одлази на гробље нити пале свијеће за покојне. Вјерује се да то није израз заборава, већ поштовања према празнику који слави живот, Божји благослов и породично јединство.

Поједини свештеници наводе да се гробље може посетити и након завршетка славе, како би се очувала празнична атмосфера, а истовремено исказало поштовање према преминулима.

Иако се обичаји разликују од краја до краја, заједничка порука остаје иста - крсна слава је дан свјетлости, вјере и окупљања породице. Зато многи вјерују да они који више нису међу нама тог дана нису одсутни, већ су присутни у молитви, сјећању и љубави својих најближих, преноси Курир.

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Крсна слава

прослава

Гробље

обичаји

народни обичаји

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