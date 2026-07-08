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Драма код Макарске: Бура однијела двије особе и пса

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 10:34

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У акваторијуму код Макарске двије особе и пас остали заробљени на СУП дасци усред јаке буре, на око 1,5 километара од обале
Фото: Screenshot/Facebook

Права драма одиграла се у ноћи између понед‌јељка и уторка у акваторијуму код Макарске, када су двије особе и пас остали заробљени на СУП дасци усред јаке буре, на око 1,5 километара од обале.

Око 23.15 часова стигао је позив из Националног центра за усклађивање трагања и спасавања на мору да се испред Башког Поља налазе двије особе које се због изузетно лоших временских услова не могу вратити на обалу.

Одмах је покренута акција спасавања, а припадници испоставе Лучке капетаније Макарска испловили су петнаестак минута након дојаве.

Таласи готово два метра отежавали потрагу

Спасиоцима је потрагу додатно отежавала бура, таласи високи готово два метра и веома слаба видљивост, која је због морске прашине износила свега неколико десетина метара.

Након око пола сата потраге, унесрећени су пронађени на удаљености од око једног километра од свјетионика Лашчатна на острву Брачу.

Испоставило се да су двије особе и пас били на СУП дасци. Сви су успјешно спасени и око 00.30 часова безбједно превезени на макарску риву, гд‌је их је преузела екипа Хитне помоћи.

Спасиоци упутили апел туристима

Након успјешно окончане акције, спасиоци су упутили апел грађанима и туристима да озбиљно схвате упозорења на буру.

“Молимо објасните својим гостима да бура није шала”, поручили су учесници акције.

У спасавању су учествовали Тони Младинов, Марино Поповић, Назарио Костанић и њихове колеге из Лучке капетаније Макарска, док је акцију са обале координисао Звонко Кларић. преноси Телеграф.

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Тагови :

бура

Макарска

потрага

спасавање

Хрватска

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