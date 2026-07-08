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Позната компанија нуди авио-карте за 19 евра: Ево до којих дестинација можете

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 11:05

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Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Рајанер, највећа европска авио-компанија, данас започиње прославу свог 41. рођендана покретањем ограничене рођенданске „Flash“ распродаје.

У оквиру ове невјероватне акције, доступне су авио-карте по цијенама већ од 19,85 евра за путовања у периоду од 9. јула до 30. септембра 2026. године.

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Путници могу да искористе ову изненадну прилику за спонтани љетни одмор или ранојесење путовање, бирајући између више од 230 дестинација у богатој мрежи ове компаније. Било да желите да уживате на сунцу у популарним мјестима попут Аликантеа, Фара или Малте, или да посјетите градове са своје листе жеља као што су Барселона, Краков или Рим, сада је идеалан тренутак за брзу резервацију.

Међутим, они који желе јефтино да путују морају озбиљно да пожуре. Ова рођенданска „Flash“ распродаја траје само 41 сат, почевши од сриједе, 8. јула, а завршава се већ у четвртак, 9. јула у 23.59 часова. Комплетна понуда је доступна искључиво путем званичне апликације компаније Рајанер, преноси Курир.

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