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Невесињац комшији тровао пашњак и сточну храну, угинуле му двије краве!

Аутор:

Огњен Матавуљ
08.07.2026 12:00

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Невесињац комшији тровао пашњак и сточну храну, угинуле му двије краве!
Фото: Pixabay

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Р.И. (73) из Невесиња због сумње да је у селу Доњи Дрежањ отровао пашњак и сточну храну В.И. усљед чега су му угинуле двије краве и уништена сточна храна вриједна 16.000 КМ.

Оптуженом је на терет стављено да је починио продужено кривично дјело загађивање хране и воде за исхрану, односно напајање животиња.

Према оптужници Р.И. је у ноћи између 22. и 23. септембра 2025. године посуо токсичну супстанцу ”бендиокард” (инсектицид) посуо по силажи припремљеној за прехрану домаћих животиња власништво В.И. Тиме је оштећеном причињена штета од око 16.000 КМ јер је силажу морао уништити.

У другој тачки оптужнице наводи се да је Р.И. 15. децембра 2025. године по пашњаку В.И. посуо материју ”карбофуран” (пестицид). Оштећени је на тај пашњак на испашу извео двије краве и теле. Након конзумације обје краве су угинуле, док је теле спасено уз помоћ ветеринара.

Уколико се докаже кривица Р.И. пријети казна од једна до пет година затвора.

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Тагови :

тровање храном

Тровање

стока

Оптужница

Невесиње

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