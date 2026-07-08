Цијела Република Српска биће снимљена из ваздуха, расписан тендер

Аутор:АТВ редакција
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Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) расписала је тендер за аерофотограметријско снимање територије Републике Српске, израду дигиталног ортофото снимка и облака тачака.
Процијењена вриједност набавке износи 2.222.222,22 КМ без ПДВ-а, а рок за достављање понуда је 18. август 2026. године до 12 часова.
Поступак се спроводи као отворени, критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена, а предвиђено је и спровођење е-аукције. Набавка није подијељена на лотове.
Рок за реализацију пројекта, односно пријем коначног елабората топографског премјера са свим прилозима, износи 12 мјесеци од дана увођења изабраног извођача у посао, .
Предмет пројекта је аерофотограметријско снимање цијеле територије Републике Српске, уз истовремено ЛиДАР скенирање.
Радови обухватају припрему плана лета, припрему терена, прибављање потребних дозвола, реализацију снимања, обраду прикупљених података, израду дигиталног ортофото снимка, облака тачака и елабората топографског премјера.
Пројектом је предвиђена просторна резолуција дигиталног ортофота од 20 центиметара.
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Просјечна густина облака тачака требало би да износи најмање пет тачака по квадратном метру за територију Републике Српске, док је за шире подручје Бијељине, површине око 97 квадратних километара, планирана густина од најмање десет тачака по квадратном метру.
Реализација је подијељена у три фазе.
Прва фаза обухвата припремне радове, израду плана лета, планирање и мјерење оријентационих и контролних тачака, као и дефинисање контролних поља.
Друга фаза укључује аерофотограметријско снимање, ЛиДАР скенирање, обраду података, израду колорисаног облака тачака и дигиталног ортофота.
У трећој фази биће израђен елаборат топографског премјера и технички извјештај о извршеним радовима.
Извођач ће бити дужан да достави динамички план реализације по фазама, при чему је предвиђено да снимање буде организовано у периодима са најповољнијим временским условима, односно током раног прољећа или касне јесени, преноси еКапија.
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