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Бањалучки основци бриљирали у Риму: Освојили 17 признања на међународној СТЕМ олимпијади

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 11:47

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Бањалучки основци СТЕМ олимпијада
Фото: РТРС

Ученици Основне школе "Свети Сава" из Бањалуке остварили су изузетан успјех на финалу међународне СТЕМ олимпијаде, одржаном у Риму од 2. до 8. јула, освојивши укупно 17 признања – четири златне, двије сребрне и седам бронзаних медаља, те три почасна признања (Honorable Mention).

Након прошлогодишњег успјеха, бањалучки основци и ове године потврдили су да припадају самом свјетском врху, и то у још јачој конкуренцији.

У првом кругу овогодишње СТЕМ олимпијаде учествовало је више од 38.000 ученика из чак 153 земље, док је пласман у велико финале изборило свега 700 такмичара из 54 државе.

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Међу најбољима поново су се нашли ученици ОШ "Свети Сава" – Вук Војводић, Горан Обрадовић, Његош Станковић, Хелена Бркић, Елена Стојковић, Матија Ћопић, Маријана Бубњевић и Ива Шибаревић.

У финалу су се такмичили у три дисциплине – наука (Science), математика и DIY (Do It Yourself – "Уради сам"), које захтијевају широко знање из природних наука, математике, логичког размишљања, инжењерства и практичне примјене научних принципа. Посебно је значајна категорија Science, која окупља највећи број такмичара и важи за најзахтјевнију дисциплину олимпијаде.

Највише медаља ученици су освојили управо у категорији Science.

Резултати у категорији Science:

  • Златна медаља – Вук Војводић
  • Сребрна медаља – Матија Ћопић
  • Бронзане медаље – Горан Обрадовић, Његош Станковић, Хелена Бркић и Ива Шибаревић
  • Honorable Mention – Елена Стојковић

Резултати у категорији Математика:

  • Сребрна медаља – Матија Ћопић
  • Бронзане медаље – Вук Војводић, Ива Шибаревић и Горан Обрадовић
  • Honorable Mention – Елена Стојковић и Хелена Бркић

Резултати у категорији DIY (Уради сам):

  • Златне медаље – Маријана Бубњевић, Хелена Бркић и Елена Стојковић

Овај резултат представља један од највећих међународних успјеха ученика из Републике Српске у области СТЕМ образовања.

У конкуренцији најбољих младих талената из цијелог свијета, ученици ОШ "Свети Сава" показали су изузетно знање, креативност и способност рјешавања сложених проблема, достојно представљајући своју школу, Бањалуку и Републику Српску.

Њихов успјех још једном потврђује да континуиран рад, квалитетно менторство и посвећеност науци могу довести до врхунских резултата и на најпрестижнијим међународним такмичењима.

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Тагови :

СТЕМ олимпијада

Бањалука

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