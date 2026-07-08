Бањалучки основци бриљирали у Риму: Освојили 17 признања на међународној СТЕМ олимпијади

Аутор:АТВ редакција
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Ученици Основне школе "Свети Сава" из Бањалуке остварили су изузетан успјех на финалу међународне СТЕМ олимпијаде, одржаном у Риму од 2. до 8. јула, освојивши укупно 17 признања – четири златне, двије сребрне и седам бронзаних медаља, те три почасна признања (Honorable Mention).
Након прошлогодишњег успјеха, бањалучки основци и ове године потврдили су да припадају самом свјетском врху, и то у још јачој конкуренцији.
У првом кругу овогодишње СТЕМ олимпијаде учествовало је више од 38.000 ученика из чак 153 земље, док је пласман у велико финале изборило свега 700 такмичара из 54 државе.
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Међу најбољима поново су се нашли ученици ОШ "Свети Сава" – Вук Војводић, Горан Обрадовић, Његош Станковић, Хелена Бркић, Елена Стојковић, Матија Ћопић, Маријана Бубњевић и Ива Шибаревић.
У финалу су се такмичили у три дисциплине – наука (Science), математика и DIY (Do It Yourself – "Уради сам"), које захтијевају широко знање из природних наука, математике, логичког размишљања, инжењерства и практичне примјене научних принципа. Посебно је значајна категорија Science, која окупља највећи број такмичара и важи за најзахтјевнију дисциплину олимпијаде.
Највише медаља ученици су освојили управо у категорији Science.
Резултати у категорији Science:
Резултати у категорији Математика:
Резултати у категорији DIY (Уради сам):
Овај резултат представља један од највећих међународних успјеха ученика из Републике Српске у области СТЕМ образовања.
У конкуренцији најбољих младих талената из цијелог свијета, ученици ОШ "Свети Сава" показали су изузетно знање, креативност и способност рјешавања сложених проблема, достојно представљајући своју школу, Бањалуку и Републику Српску.
Њихов успјех још једном потврђује да континуиран рад, квалитетно менторство и посвећеност науци могу довести до врхунских резултата и на најпрестижнијим међународним такмичењима.
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