У Београду одгођено суђење четворици официра из Хрватске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Посебном одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду је данас одложено суђење четворици официра Хрватског ратног ваздухопловства оптуженим за злочине почињене у хрватској војно полицијској акцији "Олуја", у августу 1995. године.
Суђење је одложено за 25. септембар.
Оптужницом су обухваћена четворица припадника хрватског ратног ваздухопловства Владимир Микац (67) из Птуја, Зденко Радуљ (69) из Осијека, Жељко Јеленић (69) из Пуле и Данијел Боровић (64) из Вараждина, који нису доступни правосудним органима Србије, због чега им се суди у одсуству.
Суђење је одложено због изостанка три свједока, за које је пуномоћник оштећених рекао да су одустали од свједочења, преноси Танјуг.
Судија је потом навео да поједини свједоци не живе у Србији, због чега је отежано њихово позивање и долазак у суд, на шта је тужилац предложила да они буду саслушани путем видео-линка.
Оптуженима је на терет стављено да су извршили кривично дјело ратни злочини против цивилног становништва у саизвршилаштву.
Хроника
Елезу осам година затвора за злочин у Фочи
Према наводима из оптужнице, они су наредили авионске нападе на цивилно становништво, што је за последицу имало смртно страдање и рањавање више цивила српске националности и панично бјежање цивила према Србији, уз учвршћивање њихове одлуке да напусте територију на којој су до тада живјели и више се не враћају, што је довело и до промјене етничког састава становништва Хрватске.
У нападима је за сада идентификовано 13 убијених особа, од којих је четворо дјеце, као и 24 рањене особе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
22 ч0
Србија
23 ч0
Србија
1 д0
Најновије
12
44
12
41
12
39
12
35
12
34
Тренутно на програму