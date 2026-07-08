Тијело бебе пронађено код стамбене зграде

Аутор:АТВ редакција
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Тијело новорођенчета пронађено је код стамбене зграде у Берлину.
Околности смрти бебе још нису јасне, а полиција је по доласку на лице мјеста блокирала дио гдје је тијело нађено.
Тијело бебе су пронашли пролазници, који су одмах алармирали полицију и Хитну помоћ.
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Када су љекари Хитне помоћи стигли на лице мјеста, могли су само да констатују смрт.
Полиција је покренула истрагу, а након што се увиђај заврши биће познато више детаља, преноси Телеграф.рс.
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