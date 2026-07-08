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Америка ударила: Погођено више од 80 мета у Ирану

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 07:46

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Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.
Фото: Screenshot/X

Америчка војска погодила је више од 80 мета у најновијем таласу напада на Иран, након што је иранска војска гађала три танкера у Ормуском мореузу, саопштено је из Централне команде САД.

У саопштењу се наводи да је америчка војска погодила иранске системе противваздушне одбране, командне и контролне мреже, обалске радарске локације, капацитете противбродских ракета и више од 60 малих чамаца Револуционарне гарде Ирана у Ормуском мореузу у околини, како би се ослабила способност Ирана да настави нападе на трговачке бродове, пренио је Ројтерс.

Револуционарна гарда Ирана саопштила је да је узвратила нападима на америчке војне објекте у Бахреину и Кувајту.

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