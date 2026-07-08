Logo

Земљотрес у Републици Српској

Аутор:

Стеван Лулић
08.07.2026 08:24

Коментари:

0
Земљотрес у Републици Српској
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Грађане дијела Репубвлике Српске јутрос је раном зором пробудио земљотрес.

Земљотрес је, према подацима Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, био јачине три степена по Рихтеровој скали.

Регистрован је у близини Рибника.

"Лоциран је земљотрес у 05.57 часова по локалном времену, са магнитудом три Рихтера и процијењеним интензитетом у епицентралној зони од четири степена Меркалијеве скале, са епицентром око 10 километара југозападно од Рибника", наведено је у саопштењу.

Са друге стране, на страници ЕМСЦ се наводи да је земљотрес био магнитуде 3,3 степена по Рихтеру на дубини од четири километра.

РХМЗ наводи да земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

потрес

Рибник

Коментари (0)

Више из рубрике

Јоста

Друштво

Мало ко гаји ово воће, а цијена је папрена и не захтијева много труда

1 ч

0
Граница

Друштво

Ригорозне мјере на граници: Ово родитељима одмах одузимају

2 ч

0
Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују

Друштво

Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују

3 ч

0

  • Најновије

10

12

Цијене још више скачу: Дрва скупља и до 40 КМ

10

08

Одлазак на пумпу задаје нове главобоље: Планула цијена дизела у БиХ

10

01

Шта Бањалучани најскупље плаћају? Ово су цијене на Тржници

09

59

Ударац на кафиће: Цијена разбуђује јаче од кафе

09

53

Американац пробао ћевапе у БиХ и поручио: Нису најбољи у Сарајеву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима