Земљотрес у Републици Српској

Аутор:Стеван Лулић
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Грађане дијела Репубвлике Српске јутрос је раном зором пробудио земљотрес.
Земљотрес је, према подацима Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, био јачине три степена по Рихтеровој скали.
Регистрован је у близини Рибника.
"Лоциран је земљотрес у 05.57 часова по локалном времену, са магнитудом три Рихтера и процијењеним интензитетом у епицентралној зони од четири степена Меркалијеве скале, са епицентром око 10 километара југозападно од Рибника", наведено је у саопштењу.
Са друге стране, на страници ЕМСЦ се наводи да је земљотрес био магнитуде 3,3 степена по Рихтеру на дубини од четири километра.
РХМЗ наводи да земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони.
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