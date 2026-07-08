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Грешком пуштен из затвора: Силоватељу из БиХ наложено да се врати у Британију

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 07:22

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Грешком пуштен из затвора: Силоватељу из БиХ наложено да се врати у Британију
Фото: Unsplash

Бернардин Дедић (48), силоватељ који је у бјекству у Босни и Херцеговини, након што је грешком пуштен из лондонског затвора, добио је налог суда да се врати у Велику Британију ради изрицања пресуде.

Бернадин Дедић је осуђен у одсуству за силовање жене под пријетњом ножем у свом дому у Илингу, а казна му треба бити изречена 24. јула, чуло се у уторак на Крунском суду у Ајлсворту.

Како преноси Би-би-си, овај 48-годишњак је грешком ослобођен из затвора Вормвуд Скрабс 6. фебруара, а затим је Еуростаром отпутовао у родну Босну и Херцеговину. Није се вратио на суђење у јуну.

Од пресуде, Дедић је навео низ разлога за избјегавање правде у Великој Британији, попут проблема са визом, несреће на скијању, здравствених проблема и страха од летења, преноси ББЦ.

Суткиња изричита да се Дедић мора појавити

Суткиња Хана Данкан данас је наложила да подаци о датуму рочишта пошаљу Дедићу и његовом брату.

"Изрицање казне ће се одржати 24. јула и он је дужан да присуствује и преда се притвору тог дана", рекла је.

Тужилац Дикон Рид рекао је суду да Крунска тужилачка служба (ЦПС) неће ни потврдити ни демантовати да ли се воде поступци екстрадиције.

Дедићево пуштање се догодило након претреса на Крунском суду у Ајлсворту у фебруару, када је службеник помијешао дигиталне фајлове случаја и послао поруку затвору да му је одобрена кауција.

Вишеструке оптужбе

Иако је Дедићу британски пасош одузет током истраге о силовању, он је користио бх. пасош да путује Еуростаром.

Дедићу, који се изјаснио да није крив, првобитно је требало да му суђење почне у марту.

Након што је дао низ разлога зашто се не враћа у Велику Британију, порота га је 9. јуна прогласила кривим за четири случаја силовања, два случаја сексуалног напада пенетрацијом, навођење особе на сексуалну активност без пристанка, пријетњу ножем и пријетњу убиством.

Бернардин Дедић негира да је починио кривична дјела

Бернадин Дедић је раније за "Независне новине" навео да негира кривична дјела за која је проглашен кривим у одсуству, да оспорава чињенични опис догађаја из оптужбе, да тврди да постоје форензичке и друге спорне околности предмета, те да припрема даље правне кораке.

Дедић такође наводи да из затвора није побјегао, него је пуштен службеном грешком, те да је, према властитој тврдњи, затворско особље упозорио на ту грешку, преносе Независне.

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Тагови :

силоватељ

Силоватељ Бернадин Дедић

Велика Британија

Држављанин БиХ

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