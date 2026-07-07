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Боинг 737 нестао са радара

Аутор:

АТВ А.И.
07.07.2026 22:05

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Авион
Фото: pexels/Miguel Armas

Авион „боинг 737-4М0“ (БДСФ) пакистанске авио-компаније К2 ервејз (K2 Airways), на лету од Шарже до Карачија, нестао је са радара изнад Оманског залива, а према информацијама које преноси Флајтрадар24 (Flightradar24), постоји сумња да се летјелица срушила у море.

На друштвеним мрежама један од корисника објавио је да је „потврђен пад након што је посада контроли летења пријавила проблеме са навигационим системом авиона“. Ту информацију за сада није могуће независно потврдити и нема званичне потврде надлежних институција.

Према доступним подацима, авион је полетио из Шарже око 15.00 часова по УТЦ-у (UTC), а са радарских екрана нестао је у 16.21 по УТЦ-у.

У тренутку посљедњег пријема АДС-Б (ADS-B) сигнала, подаци су показивали да се летјелица налазила на висини од свега 1.110 стопа, односно око 338 метара, уз забиљежену вертикалну брзину од чак 22.000 стопа у минути. Уколико су ти подаци тачни, то би одговарало брзини понирања већој од 400 километара на час.

Ипак, ове информације треба посматрати са опрезом. Подручје Оманског залива познато је по честим ометањима ГПС и АДС-Б сигнала, због чега овакве вриједности није могуће независно потврдити, нити се на основу њих може са сигурношћу закључити шта се догодило са летјелицом.

Подаци са Флајтрадара
Подаци са Флајтрадара

Нестали авион представља теретну верзију једног од најраспрострањенијих путничких авиона на свијету, „боинга 737-400“, модификовану у конфигурацију БДСФ. К2 ервејз на свом сајту наводи да је носивост до 18.600 килограма терета, односно до 10 стандардних контејнера.

Према подацима Ерфлитса (Airfleets.net), авион има фабрички број 29210, односно линијски број 3091, а први лет обавио је 8. јануара 1999. године.

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Након производње, авион је био изнајмљен руском Аерофлоту преко компаније ГЕКАС (GECAS), да би 2012. године био конвертован у теретну верзију. Пакистанска компанија К2 ервејз набавила га је у децембру 2024. године, показују подаци Ерфлитса.

За сада нема званичних информација о судбини посаде, нити потврде да је авион заиста пао у море. Очекује се да ће надлежне ваздухопловне власти у наредним сатима објавити више детаља о инциденту.

(Телеграф)

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Тагови :

боинг

нестао авион

Пакистан

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