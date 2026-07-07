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Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 22:46

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Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Фудбалски клуб "Борац" из Бањалуке вечерас отворио ново европско поглавље.

"На Градском стадиону почео је још један сан који носи боје Бањалуке и Републике Српске", написао је Минић на "Иксу".

Минић је нагласио да европска сцена увијек тражи храброст, вјеру и срце, те да је "Борац" кроз своју историју безброј пута показао да зна како се игра за грб, град и навијаче.

"Срећно, `Борче`! Нека ово буде почетак још једне приче која ће се дуго памтити", навео је Минић.

Бањалучки "Борац" и бугарски шампион "Левски" из Софије играли су вечерас у Бањалуци неријешено 1:1 у оквиру првог кола квалификација за фудбалску Лигу шампиона

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Милорад Додик

Саво Минић

ФК Борац

100 година постојања ФК Борац

Предсједник Владе

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