Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Фудбалски клуб "Борац" из Бањалуке вечерас отворио ново европско поглавље.
"На Градском стадиону почео је још један сан који носи боје Бањалуке и Републике Српске", написао је Минић на "Иксу".
Минић је нагласио да европска сцена увијек тражи храброст, вјеру и срце, те да је "Борац" кроз своју историју безброј пута показао да зна како се игра за грб, град и навијаче.
Борац je отворио ново европско поглавље. Вечерас је на Градском стадиону почео још један сан који носи боје Бањалуке и Републике Српске.— Саво Минић (@minic_savo) July 7, 2026
Европска сцена увијек тражи храброст, вјеру и срце, а Борац је кроз своју историју безброј пута показао да зна како се игра за грб, град и… pic.twitter.com/ixd4Wctauu
"Срећно, `Борче`! Нека ово буде почетак још једне приче која ће се дуго памтити", навео је Минић.
Бањалучки "Борац" и бугарски шампион "Левски" из Софије играли су вечерас у Бањалуци неријешено 1:1 у оквиру првог кола квалификација за фудбалску Лигу шампиона
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