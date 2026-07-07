Погледајте како је Борац повео против Левског

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца играју у првом колу квалификација за Лигу шампиона против бугарског шампиона Левског из Софије, а црвено плави су рано дошли до предности.
Био је седми минут, када је Јуричић сјајно украо лопту и додао до Савића којег је у стопостотној шанси срушио играч Левског и то је пенал.
Јуричић је био прецизан са 11 метара за предност Бањалучана.
Погледајте погодак који је Борац дошао у предност.
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