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Навијачи Борца пристижу на стадион пред меч са Левским

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 19:18

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Долазак навијача Борца на меч са Левским
Фото: ATV

Најватренији навијачи Борца у кортеу стигли су на Градски стадион у Бањалуци гдје се игра меч квалификација за Лигу шампиона против Левског из Софије.

Нешто прије њих на стадион су стигли и бугарски навијачи који су до свог дијела трибина испраћени уз јаке полицијске снаге. Најватренији навијачи Левског, њих 500, биће смјештено на посебном дијелу Градског стадиона намијењеног за гостујуће навијаче, а око 200 навијача биће на западној трибини.

Кладионици на страни тима из Софије

Кладионице уочи овог дуела предност дају екипи Левског која је, према букмејкерима, фаворит у бањалучком окршају двије екипе.

Ипак, терен ће као и увијек бити једино мјерило квалитета, а “црвено плави” поручили су да ће дати све од себе да упишу побједу.

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Тагови :

ФК Борац

Навијачи

Левски Софија

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