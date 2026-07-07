Навијачи Борца пристижу на стадион пред меч са Левским

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најватренији навијачи Борца у кортеу стигли су на Градски стадион у Бањалуци гдје се игра меч квалификација за Лигу шампиона против Левског из Софије.
Нешто прије њих на стадион су стигли и бугарски навијачи који су до свог дијела трибина испраћени уз јаке полицијске снаге. Најватренији навијачи Левског, њих 500, биће смјештено на посебном дијелу Градског стадиона намијењеног за гостујуће навијаче, а око 200 навијача биће на западној трибини.
Кладионице уочи овог дуела предност дају екипи Левског која је, према букмејкерима, фаворит у бањалучком окршају двије екипе.
Ипак, терен ће као и увијек бити једино мјерило квалитета, а “црвено плави” поручили су да ће дати све од себе да упишу побједу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Најновије
21
29
21
28
21
27
21
20
21
18
Тренутно на програму