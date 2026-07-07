Од сутра подношење захтјева за поврат ПДВ-а на прву некретнину

Сви они који су стан укњижили након усвајања Закона о допуни Закона о ПДВ-у, 12. априла лани, имају рок до краја ове године за подношење захтјева. Они који укњиже након 8. јула ове године, односно ступања Правилника на снагу, имају рок до 30. јуна наредне године.

„Нема потребе да се жури, превасходно је потребно да се прикупе сви неопходни документи и да они буду онакви какве управа захтијева. Што се тиче права на поврат оно се односи на новоизграђене станове и на новоизграђене куће које је купац купио директно од лица које је направило тај стан односно кућу и које је порески обвезник које је на тај промет платио ПДВ“, рекла је шеф Одсјека УИО БиХ за поврат, књиговодствено праћење и анализу Милица Видовић.

Право на поврат ПДВ-а има лице које на себи нема имовину и које је није имало у посљедњих 7 година. Потребно је доста докумената различитих институција, али ће Управа пробати да преузме оно што може да уради умјесто грађана. Из Управе признају и да се очекују потешкоће у примјени овог рјешења. А у прва два мјесеца очекује се велики број поднесених захтјева.

„Ни ми ни грађани нисмо сигурни какви се све изазови у имплементацији овога могу појавити . Ситуација брачни друг, ко има, ко нема итд. Све је то отворено. Наравно морате и ви бити свјесни и ми смо свјесни да постоје увијек појединци који покушавају да злоупотријебе ову саму процедуру“, рекао је директор УИО БиХ, Зоран Тегелтија.

Законски рок за поврат ПДВ-а је максимално шест мјесеци од подношења захтјева. Није прописан тачан износ који неко може добити за поврат, јер се цијене станова непрекидно мијењају, па ће се узимати просјечна цијена стана са ПДВ-ом на датум закључења уговора.

„Тај максималан износ поврата ПДВ-а првенствено ће зависити од датума уговора о продаји некретнине , а након тога ће се гледати која је просјечна цијена стана била која је објављена управо у овом билтену . То је max износ који ће може одобрити. Неће свако добити тај износ. Ако је неко купио стан по мањој цијени од ове , он ће наравно добити поврат ПДВ-а у износу који је он и платио“, рекла је Видовић.

Стан за који се купцу одобри поврат ПДВ-а не смије се продати пет година. У противном грађанин је дужан да Управи врати добијени новац те да плати затезне камате. Бројна су питања грађана већ упућена Управи. Међу њима и оних људи који су сами градили кућу и који мисле да имају право на поврат јер су и они некоме платили ПДВ. Али закон не одобрава такво право.