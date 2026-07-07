Цвијановић: Зукан и Вукан рециклирају исте лажи

Аутор:АТВ редакција
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Зукан и Вукан рециклирају исте лажи. Хелез пијан и узнемирен што се у Народној скупштини Републике Српске руше и размотавају све њихове лажи, манипулације и злоупотребе, наводи српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Уз то је, како наводи Цвијановићева на Иксу, и пресуђени лажов.
"Вукановић у предизборно вријеме вазда на истим темама. Али џаба", закључила је Цвијановићева.
Зукан и Вукан рециклирају исте лажи. Хелез пијан и узнемирен што се у Народној скупштини Републике Српске руше и размотавају све њихове лажи, манипулације и злоупотребе. Уз то је и пресуђени лажов. Вукановић у предизборно вријеме вазда на истим темама. Али џаба. pic.twitter.com/sC04lkJFqu— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) July 7, 2026
Подсјећања ради, Зукан Хелез је изјавио да је његов дјед био партизан, а дјед српског члана Предсједништва БиХ усташа, на шта му је она експресно одговорила.
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