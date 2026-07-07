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Цвијановић: Зукан и Вукан рециклирају исте лажи

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 15:58

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Зукан и Вукан рециклирају исте лажи. Хелез пијан и узнемирен што се у Народној скупштини Републике Српске руше и размотавају све њихове лажи, манипулације и злоупотребе, наводи српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Уз то је, како наводи Цвијановићева на Иксу, и пресуђени лажов.

"Вукановић у предизборно вријеме вазда на истим темама. Али џаба", закључила је Цвијановићева.

Подсјећања ради, Зукан Хелез је изјавио да је његов дјед био партизан, а дјед српског члана Предсједништва БиХ усташа, на шта му је она експресно одговорила.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Зукан Хелез

Небојша Вукановић

Предсједништво БиХ

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